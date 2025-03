Sondage Léger : les Québécois appuient le Parti libéral de Mark Carney

Si une élection fédérale avait lieu aujourd’hui, les Québécois voteraient en majorité pour le Parti libéral de Mark Carney.

C’est ce que suggère le plus récent sondage Léger commandé par La Presse Canadienne et effectué en ligne du 7 au 10 mars auprès de 1548 Canadiens. Comme il s’agit d’un sondage en ligne, on ne peut pas y attribuer une marge d’erreur.

À l’échelle du pays, les libéraux de Mark Carney récolteraient 37 % des appuis, ce qui les place à égalité avec les conservateurs de Pierre Poilievre.

Mais au Québec, l’équipe libérale ferait le plein de 36 % des intentions de vote, contre seulement 23 % pour les conservateurs.

Dans le contexte d’une guerre tarifaire avec les États-Unis, le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet peine à se démarquer et chute à 25 %.

Le Nouveau Parti Démocratique de Jagmeet Singh, lui, ferme la marche avec 8 % des appuis.

Cependant, tout n’est pas gagné pour Mark Carney alors que 53 % des Canadiens affirment vouloir changer de gouvernement.

Plus de la moitié des répondants québécois se disent d’ailleurs insatisfaits du gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui a été au pouvoir pendant près d’une décennie.

Par ailleurs, 33 % des Québécois sondés voudraient se rendre aux urnes ce printemps, en avril ou en mai, tandis qu’un autre tiers serait prêt à attendre jusqu’au 20 octobre.

Concernant le budget des Forces armées canadiennes, 51 % des Québécois ont dit souhaiter qu’il augmente, 30 % qu’il reste tel quel et 8 % qu’il diminue.