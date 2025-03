Démarrage réussi pour l’usine de biochar de Port-Cartier

Carbonity a réussi à produire les premières tonnes de biochar à son usine de Port-Cartier.

« Atteindre ce jalon aussi rapidement a été rendu possible grâce au travail de nos équipes et à l’engagement de nos partenaires », affirme Carbonity dans une publication sur les réseaux sociaux.

L’usine avait amorcé sa mise en service au mois de décembre. La production initiale de Carbonity sera de 10 000 tonnes de biochar par an. Toutefois, l’objectif à long terme est une production de 30 000 tonnes annuellement. Cela devrait en faire la plus grande usine de biochar en Amérique du Nord et l’une des plus importantes au niveau mondial.

Le biochar de Port-Cartier est produit à partir de résidus forestiers. Il peut servir à enrichir les sols.

Annoncée en juillet 2023, l’usine de biochar est située sur les terrains de Rémabec à Port-Cartier. Un bâtiment qui abritait autrefois une usine de pâtes et papiers, Rayonier Québec, a été converti.

À terme, l’usine emploiera 75 personnes. Carbonity est un partenariat entre Airex Énergie, SUEZ et le Groupe Rémabec.