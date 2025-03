Vieux-Quai en Fête | Marjo et Jonathan Roy s’ajoutent

Tandis que plusieurs festivals de la région doivent mettre leur événement sur pause en 2025, l’excitation est à son comble pour l’organisation du Vieux-Quai en Fête (VQEF) Alouette en vue de sa 31e édition. Elle souhaite que l’effervescence de la prévente des passeports, après l’annonce de la première tête d’affiche, Salebarbes, se poursuive avec la venue entre autres de Marjo et Jonathan Roy.

Des artistes locaux, du country, des noms attendus, de quoi plaire aux festivaliers pour le Vieux-Quai en Fête 2025 au calendrier du 10 au 13 juillet, à Sept-Îles.

Pour le premier soir, Shauit, avec sa vibe unique et de reggae, Jonathan Roy, fort de son récent album et adulé par les gens de différentes tranches d’âge, et Jérôme 50 se succèderont sur la scène.

« On souhaite attirer une grosse foule pour un jeudi », mentionne le coordonnateur du VQEF, Christophe James.

Pour le vendredi, prise deux, avec Marjo, qui avait dû être remplacée sur le tard l’an passé par Pagliaro.

C’est l’artiste originaire de Sept-Îles, Yvan Pedneault, qui s’illustre notamment dans Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants, qui mettra la table avec Rhapsody, les classiques de Queen. Groupe de la relève, les Shirley boucleront la soirée. Le trio féminin de punk rock a déjà assuré la première partie d’Avril Lavigne.

« Les gens avaient fait la demande pour Marjo dans le sondage et dans les commentaires. On est excité de sa présence », souligne le coordonnateur.

Encore une fois, pour l’ouverture du samedi, place à du talent local avec We’re No Cowboys et ses Septiliens qui iront de hit country. Après Salebarbes, ce sera le Blue Ridge Band, pour clore une soirée à saveur country et acadienne.

« Même si ce n’est pas une édition anniversaire, on veut garder un beat », mentionne M. James.

Le coordonnateur a tenu à répondre à la demande du public d’avoir du local. « C’est le fun d’en offrir sur la grande scène », a-t-il dit.

Yvan Pedneault à la maison

Ce sera un plaisir pour Yvan Pedneault de revenir dans son patelin natal, d’être du Vieux-Quai en Fête.

« Ça va être le fun d’aller à la maison, d’aller voir la famille, les amis », dit celui qui n’a pas foulé la scène à Sept-Îles, depuis l’édition 2022 du Festi-GrÎles de la Côte-Nord. « Chaque ville et village a son festival. Le Vieux-Quai en Fête, c’est caractéristique de Sept-Îles. Il ne faut pas perdre ça. Les gens de Sept-Îles sont accueillants. Les artistes que je côtoie reviennent enchantés », mentionne-t-il, parlant notamment du sucre à la crème de Rose-Marie Stea.

Il se souvient aussi du festival des Joues Rouges qui a animé la ville.

La gang de We’re No Cowboys est emballée d’être de l’événement. Elle a eu l’occasion de se produire il y a près d’un an lors du Tournoi de volleyball Orange Alouette.

« On a vraiment hâte ! On sait que la Côte-Nord adore Salebarbes, donc on s’attend à une méga soirée et on espère mettre la table et crinquer la foule pour leur montrer de quoi on est capable. On espère voir des chapeaux et bottes de cowboy à plein », a fait savoir Krystelle Savard, qui partagera la scène avec ses comparses Jean-François Duguay, Alain-Denis Lévesque Fleury, Éric Bérubé, Marc Gagnon et Myriam Saucier.

We’re No Cowboys ira des succès notamment de Luke Combs, Luke Bryan, Chris Stapleton, Shania Twain, Jason Aldean, Gretchen Wilson et du Zac Brown Band.

En vente

Le dévoilement de la programmation en conférence de presse à la microbrasserie La Compagnie, mardi, signifie aussi la mise en vente des billets journaliers. Pour le jeudi et le vendredi, c’est au coût de 45 $ pour chaque soir, et pour le samedi, de 55 $. Pour les passeports, ils sont disponibles pour 85 $. Pour en savoir plus : www.vqef.ca. L’organisation garde la même formule pour la vente des consommations, soit les festi-dollars.

« Avec Salebarbes le samedi, on peut s’attendre d’être à pleine capacité sur le site (5 000 personnes). Il ne faut pas que les gens attendent à la dernière minute », a indiqué Christophe James.

La zone familiale comprendra des structures gonflables et bien d’autres activités. Le coordonnateur du Vieux-Quai en Fête Alouette a en tête de ramener un animateur de rue, qui avait fait le bonheur des jeunes, sans pouvoir s’avancer sur le nom.

En contrôle

Tandis que plusieurs festivals mettent leur édition 2025 sur pause, alors que c’est le cas du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, des Hivernants, du Festival des Paspayas et du Festival de la bière de la Côte-Nord (à Baie-Comeau), le Vieux-Quai en Fête maintient le cap.

« On demeure confiant dans notre situation. On peut se payer de gros noms si on joue prudent et que ce n’est pas à l’international », a mentionné Christophe James au Journal.

L’appui des partenaires locaux et de la Ville de Sept-Îles fait la différence, aux dires du coordonnateur, même si c’est en biens et services pour certains. « On sent le resserrement de la communauté en région », a-t-il souligné.

Ce qui assure le succès, c’est surtout la présence des gens lors de l’événement.

« Avec la programmation qu’on a montée, on s’attend à ce que les gens vont répondre à l’appel. »