Un week-end festif pour le Drakkar 

L’organisation du Drakkar a mis le paquet pour une fin de semaine avec deux nouvelles parties thématiques et le pari a été payant.

Les 8 et 9 mars, les spectateurs du Centre sportif Alcoa ont eu droit respectivement à des matchs thématiques de Super Mario et des superhéros.

Tous les billets assis ont été vendus pour les deux rencontres, ce qui équivaut à près de 6 000 spectateurs au total.

« Tout y était pour passer une belle fin de semaine : ambiance, partisans au rendez-vous et évidemment, deux grosses performances sur la glace qui nous ont permis de récolter deux victoires, dont une contre des rivaux », déclare le directeur des communications, Jordan Robert.

Un des moments forts de la fin de semaine aura été à la fin de la partie du dimanche, pendant la thématique des superhéros, lorsque les joueurs de Baie-Comeau sont revenus sur la glace pour une photo avec Batman et Wonder Woman.

C’était un moment spontané, dit Jordan Robert. « Rien de ça n’avait été planifié ou discuté. Lorsque les joueurs sont sortis, la foule s’est levée et a bruyamment applaudi l’équipe », raconte-t-il.

La fin de semaine a donc été un succès. « On sait que cette formule fonctionne, restera à voir si les thématiques seront exactement les mêmes pour les années à venir », mentionne le porte-parole.

Pour des deux thématiques, le Drakkar a fait appel à une compagnie de Montréal, Animation Super-Héros Alex, pour faire venir des mascottes qui ont plu aux jeunes et aux moins jeunes. Photo Kassandra Blais

Un chandail qui fait fureur

Un uniforme spécial a aussi été créé pour la tenue du match des superhéros. Il a été « extrêmement bien accueilli », aux dires de M. Robert.

D’ailleurs, les commentaires se sont succédé sur la page Facebook du Drakkar pour que l’équipe change officiellement ses gilets pour celui-ci.

Jordan Robert dévoile toutefois que l’uniforme ne changera pas. Ces chandails ont été mis à l’encan au profit du fonds d’études des joueurs. L’encan se termine le 12 mars.

Beaucoup de mascottes

Pour ces deux thématiques, le Drakkar a fait appel à une compagnie de Montréal, Animation Super-Héros Alex, pour faire venir des mascottes qui ont plu aux jeunes et aux moins jeunes.

Mario, Luigi, Yoshi, Peach et plusieurs autres sont venus spécialement pour l’événement. Tout comme Iron Man, Batman, Groot Deadpool, Spiderman et encore plus.

« C’est un week-end qui a offert un beau rayonnement au Drakkar, et qui est le fruit d’une petite équipe dévouée », conclut Jordan Robert.