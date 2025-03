Sept-Îles consulte et informe pour l’agrandissement du dépotoir

La Ville de Sept-Îles poursuit ses activités d’information et de consultation publiques pour son projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET).

La municipalité doit trouver de nouveaux espaces pour accueillir les déchets. C’est que le LET actuellement en service devrait être plein d’ici 2029. Le site retenu pour ce projet d’agrandissement est adjacent à celui déjà existant.

La municipalité organise des activités où les citoyens sont invités à s’informer sur le projet, ses impacts et sur les enjeux de la gestion des matières résiduelles.

Une séance d’information se déroulera le mercredi 26 mars, entre 16 h et 20 h, à la salle L’aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Des kiosques d’information permettront d’en apprendre davantage sur le projet et des intervenants et experts seront sur place pour discuter avec les gens et répondre à leurs questions et préoccupations. La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles y sera également pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques de tri.

De plus, du 19 au 26 mars, des kiosques informatifs seront installés dans le hall du Centre socio-récréatif. Les passants pourront en apprendre davantage sur le projet et poser des questions sur ce dernier.

« Au-delà des obligations gouvernementales auxquelles les municipalités doivent se conformer, ce sont nos actions et nos choix individuels qui déterminent la quantité de déchets qu’on doit ultimement enfouir. Dans ce domaine, chacun d’entre nous fait à la fois partie du problème… et de la solution ! C’est pourquoi l’agrandissement du site d’enfouissement devrait tous nous interpeller », affirme Mélissa Bernier, ingénieure en environnement à la Ville de Sept-Îles.

Le dépotoir de Sept-Îles accueille les déchets des villes de Sept-Îles, Port-Cartier, Uashat mak Mani-utenam et de la MRC de Sept-Rivières. La capacité totale du nouveau site d’enfouissement qui est à l’étude est estimée à 1,8 million de mètres cube, et sa durée de vie, à 30 ans.

Évaluation environnementale

Le projet d’agrandissement du LET est assujetti à la procédure d’évaluation environnementale du Québec. Les questionnements exprimés par la population permettront de bonifier l’étude, indique la Ville. À noter que lors d’une première consultation publique s’étant déroulée entre le 3 juillet 2024 et le 2 août 2024, aucun commentaire n’avait été reçu.

Une étude d’impact environnemental et social sera déposée sous peu au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.