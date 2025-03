Les volleyeurs des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles passe à la prochaine étape

La saison de volley se prolonge pour l’équipe masculine des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles. Celle de la formation féminine s’est terminée samedi sur son terrain.

Les gars des Voyageurs ont obtenu leur place pour le Championnat de la Conférence Nord-Est avec une participation à la finale des éliminatoires qui avaient lieu samedi à Jonquière pour la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches (RSEQ D2).

Les Septiliens ont amorcé leur journée avec une victoire en trois manches (2 de 3) contre Lévis (25-23, 12-25, 15-12), suivi d’un gain par forfait contre Rimouski. En demi-finale, la troupe de l’entraîneur Jean-François Lachance s’est défaite de Sainte-Foy, en trois manches (26-28, 25-19, 15-11), retrouvant ainsi en finale Beauce-Appalaches. Les Voyageurs se sont inclinés en deux manches (19-25, 15-25), mais les deux formations avaient leur billet en poche pour le prochain rendez-vous, à Drummondville, le 22 mars. Les porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles affronteront d’ailleurs le club hôte au premier match.

Aux dires de l’entraîneur-chef, ses joueurs ont joué leur meilleur volley collectif de l’année. « Ils étaient concentrés sur l’objectif commun de se classer pour les qualifications. Ils avaient le couteau entre les dents et une détermination de gagner. Ce fut des matchs intenses, émotifs et excitants », a fait savoir Jean-François Lachance.

Il a aussi parlé du leadership de son capitaine Étienne Cormier et des prouesses défensives d’Alexis Leclerc.

« On est fier des gars. Ils viennent d’accomplir un exploit hors du commun de se classer aux qualifications Nord-Est en passant par la ligue de Québec-Chaudière-Appalaches. C’est une première depuis de nombreuses années. En début d’année, on avait dit que c’était une équipe spéciale, avec un désir de vaincre hors du commun. On avait raison et je crois que nous n’avons pas encore fini d’être surpris par cette édition », a conclu, l’entraîneur-chef, dans ses propos.

Du côté féminin, la formation des Voyageurs, hôte des séries éliminatoires de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQ D2), s’est imposée sur les Trappeurs de Baie-Comeau en demi-finale, balayant le 3 de 5 (25-7, 25-18, 26-24). Elle n’a pu poursuivre sur cet élan en finale contre Jonquière, perdant en quatre manches (19-25, 19-25, 25-17, 19-25), voyant ainsi sa saison prendre fin.

« N’importe quoi pouvait arriver dans cette journée. Tout le monde était capable de battre tout le monde. On était rempli d’espoirs », a mentionné l’entraîneur Yan Savoie, pour qui c’était un dernier tournoi à la barre des Voyageurs.

« Les joueuses ont tout donné. Pour moi, je tourne un chapitre, mais ce n’est pas la fin du volley », a ajouté celui qui est pressenti pour prendre les commandes de la nouvelle concentration volleyball de l’école Jean-du-Nord.