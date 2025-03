Les universités à la rencontre des jeunes de Uashat mak Mani-utenam

Des universités du Québec se sont déplacées à l’école Manikanetish, mardi, pour la deuxième édition du Salon interuniversitaire de Uashat mak Mani-utenam, afin d’entrer en contact direct avec les jeunes et leur présenter les différentes avenues académiques qui s’offrent à eux.

L’Université Laval, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université de Montréal et plusieurs autres établissements postsecondaires étaient présents au gymnase de l’école Manikanetish pour faire découvrir leurs programmes aux participants.

L’initiative s’inscrit dans une intention de combler l’éloignement géographique qui s’interpose souvent entre les jeunes de Premières Nations et les établissements d’éducation postsecondaire. Pour répondre à cet enjeu, ITUM a décidé de renverser cette logique, amenant plutôt les universités vers les étudiants.

« Chaque année, nous constatons un intérêt grandissant de la part des jeunes pour ce type de rencontre », a déclaré Dan-Alexandre Mckenzie, agent de soutien aux étudiants postsecondaires au Secteur de l’Éducation d’ITUM et responsable de l’événement. « Ce salon leur permet de mieux comprendre les options qui s’offrent à eux et de se projeter dans un parcours universitaire qui correspond à leurs aspirations. »

Dan-Alexandre Mckenzie, agent de soutien aux étudiants postsecondaire au Secteur de l’Éducation d’ITUM et responsable de l’événement. Photo courtoisie

Le Salon interuniversitaire s’intègre à une initiative plus vaste qui cherche à encourager les élèves dans la persévérance et la réussite scolaire. Ce projet est une manière concrète d’offrir une voie de développement plus claire pour les élèves cherchant à poursuivre des études supérieures.

La directrice du secteur d’Éducation d’ITUM, Vicky Lelièvre, abonde dans ce sens.

« Ce salon est bien plus qu’un simple événement d’information ; il est une occasion de créer des ponts entre nos jeunes et les établissements d’enseignement supérieur, tout en leur donnant la confiance nécessaire pour entreprendre des études universitaires », soutient-elle.