La Ville de Sept-Îles à l’œuvre pour réparer les nids-de-poule

Les variations de température de la dernière semaine se font ressentir dans les rues de Sept-Îles avec l’apparition des nids-de-poule.

Une équipe des travaux publics est dédiée uniquement à colmater les nids-de-poule. Elle est au travail lundi, parce que la température le permet, indique la Ville de Sept-Îles.

Toutefois, les opérations doivent être suspendues lors de chute de neige. Il est donc probable qu’elles soient arrêtées mardi, en raison des précipitations de neige, entre 10 et 15 centimètres, qui sont attendues dans la région.

Les nids-de-poule se forment lorsque de l’eau s’infiltre dans les fissures présentes sur la route. Cette eau provient des variations de température et de la fonte graduelle de la neige.

Lorsque le thermomètre redescend sous zéro, l’eau qui se trouve sous la chaussée gèle et prend de l’expansion. Le temps plus chaud revient, la glace fond sous la chaussée et un vide se crée. En ajoutant à tout ça le passage de véhicules, c’est ainsi qu’un nid-de-poule se forme.