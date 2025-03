Des ateliers éducatifs sur la forêt et le bois dans les écoles de la Côte-Nord

L’Association forestière Côte-Nord poursuit sa tournée des écoles primaires et secondaires de la région pour livrer ses ateliers éducatifs.

L’animateur Léo Duval sera en visite les prochaines semaines dans les écoles de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan ainsi qu’à Fermont.

Au primaire, les ateliers offerts s’intitulent La forêt et moi, L’arbre et L’écosystème forestier. Au secondaire, les ateliers portent sur la gestion du territoire forestier, le matériau bois, les métiers et carrières de la forêt, ainsi que le plus récent atelier Forêt, bois et changements climatiques.

« De plus, l’Association forestière peut organiser une sortie éducative dans un boisé près de l’école », mentionne-t-on par voie de communiqué.

Le personnel enseignant intéressé est invité à contacter l’Association rapidement à animation@afcn.qc.ca ou 418 298-2200 pour recevoir les ateliers dans leur classe.

Rappelons que l’Association forestière Côte-Nord est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’informer et de sensibiliser la population nord-côtière sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du milieu forestier.