Queen et Pub Royal tiennent Yvan Pedneault occupé

Après We will rock you et Rhapsody : les Classiques de Queen, Yvan Pedneault se retrouve dans The Ultimate Queen Celebration, du côté des États-Unis, pour interpréter les succès de Freddy Mercury.

Le natif de Sept-Îles a été appelé en renfort pour remplacer le chanteur de cette hommage à Queen, qui a quitté après une chicane. Un des producteurs, Jean Pilote, autrefois du Capitole de Québec, a fait savoir qu’il connaissait quelqu’un pour le rôle. Yvan Pedneault a alors été contacté.

Après quelques spectacles en janvier dans le New Jersey, il sera sur scène en fin de semaine à Billings, au Montana.

Dans les prochaines semaines, il y aura notamment l’Oregon et la Pennsylvanie.

Yvan Pedneault retrouvera son rôle de Normand dans Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants pour la tournée européenne en avril, soit en France, en Belgique et en Suisse. ” C’est tellement un beau projet “, assure-t-il.

Le Septilien, qui a campé Freddy Mercury dans We will rock you, à Toronto, il y a une quinzaine d’années, avait été invité à auditionner pour la reprise au Québec, qui sera en tournée au Québec dès le mois de mai. Il se trouvait trop vieux pour le rôle principale et le contexte n’a pas adonné pour la suite.

” Je suis déjà dans plein d’affaires et Pub Royal me plait énormément. Elle n’a pas de limite. J’ai déjà aussi deux projet de Queen. Je vais aller voir le spectacle pour encourager. Je n’ai pas l’impression de passer à côté de quelque chose “, conclut Yvan Pedneault.