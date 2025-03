Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

La MRC de Minganie souhaite procéder à l’achat de matériel de désincarcération, afin que ce service puisse être offert sur l’ensemble du territoire.

Le Mikun M9 de Uashat mak Mani-utenam pourra jouer le Tournoi de Forestville

Après une petite saga, le Mikun M9 de Uashat mak Mani-utenam pourra prendra finalement part au Tournoi de hockey mineur de Forestville, cette fin de semaine.

Une suite au projet de Qc Rail ?

Avec le contexte politique actuel, le projet de la société ferroviaire Qc Rail de relier Baie-Comeau et Dolbeau-Mistassini par un chemin de fer refait surface, mais il ne pourra se concrétiser sans l’engagement des gouvernements, selon ses instigateurs.

Problèmes d’insalubrité à l’école Bois-Joli de Sept-Îles



Des matières fécales au sol et sur les murs pendant plusieurs jours, des poubelles qui débordent et qui empestent, des toilettes bouchées, des planchers glissants qui ne sont pas nettoyés… l’école Bois-Joli de Sept-Îles éprouve d’importants problèmes au niveau de son entretien, a appris Le Nord-Côtier.

Garderie illégale à Sept-Îles : une amende de 6 500 $

En novembre, le Nord-Côtier avait publié une série d’article sur une Septilienne qui opérait illégalement une garderie. Patricia Boucher a finalement été condamnée à payer 6 500 $, cette semaine.

Transferts de femmes enceintes : le maire de Sept-Îles écrit sa façon de penser au ministre de la Santé

Transférer des femmes enceintes de Sept-Îles vers un autre hôpital situé à plus de 230 km, par autobus, « ne fait aucun sens », déplore le maire Denis Miousse, dans une lettre envoyée, lundi, au ministre de la Santé. L’histoire a continué d’évoluer toute la semaine. Le Parti Québécois, le Syndicat de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, les préfètes de la Côte-Nord…Plusieurs ont joint leur voix au maire pour s’indigner de cette mesure et réclamer la mise en place de solutions. Des transferts sont prévus aujourd’hui, Journée internationale des droits des femmes.

L’entreprise Mission : Top Chrono ferme ses portes à Sept-Îles

L’entreprise de divertissement Mission : Top Chrono de Sept-Îles ferme ses portes « pour une durée indéterminée » a annoncé la propriétaire, mardi soir. Son entreprise soeur, e-Joue avait déjà fermé ses portes dans les dernières semaines.

Du vandalisme coûte 10 000 $ à la Ville de Sept-Îles

Le vandalisme force la Ville de Sept-Îles à devoir dépenser 10 086 $ pour des réparations du « pumptrack »au parc des Générations.

Cruauté animale | Une amende pour le Septilien qui s’en est pris à un bébé orignal

Une amende de 2 500 $ s’ajoute aux conséquences judiciaires et vient clore le dossier du Septilien tristement connu pour s’être filmé en fonçant avec sa camionnette sur un bébé orignal, en août 2022.

Rien ne va plus pour le saumon

Tout porte à croire que la montaison de grands saumons sera encore une fois « très en deçà de la normale » en 2025, craignent les experts, qui demandent à Pêches et Océans Canada d’agir rapidement.