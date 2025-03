Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles tenteront de prolonger leur saison

La saison sur les terrains entre dans son dernier droit pour les équipes sportives des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles. C’est notamment le cas en volleyball où ça passe ou ça casse en fin de semaine.

Les formations féminine et masculine en volley sont en éliminatoires de leur ligue respective samedi, avec l’objectif d’étirer leur saison.

Chez les filles, ça se passe à la maison, au Cégep de Sept-Îles. En demi-finale, la troupe de l’entraîneur-chef Yan Savoie croise le fer avec les Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau, dès 9 h, dans un match 3 de 5. L’autre duel du carré d’as opposera Jonquière à Alma. Les gagnants s’affronteront dès 13 h 30 pour un accès au Championnat de la Conférence Nord-Est au calendrier le 22 mars à Québec (Cégep Garneau). Championne de la saison de la Ligue du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (RSEQ D2), la formation des Cougars du Cégep de Chicoutimi a déjà sa place.

Du côté des gars, les joueurs de l’entraîneur-chef Jean-François Lachance se déplacent à Jonquière pour les éliminatoires de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches (RSEQ D2). Les Voyageurs disputeront la victoire aux porte-couleurs de Lévis et de Rimouski. Sainte-Foy, Beauce-Appalaches et Jonquière se font la lutte dans l’autre groupe. Les deux clubs qui se retrouveront en finale auront leur billet pour le Championnat de Conférence Nord-Est du 22 mars à Drummondville. Premier et deuxième en saison, Limoilou et Garneau ont déjà leur accès.

Sur les courts de badminton, c’est le 23 mars, à Sherbrooke, que les raquettes septiliennes tenteront de se qualifier, en simple, pour le Championnat provincial collégial. Pour y parvenir, les gars devront terminer parmi les quatre premiers, les filles dans le top 3. Les représentants des Voyageurs en Estrie devraient être Olivier Dion et Emma Turbide.

Ces deux porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles ont évolué en double mixte lors du tournoi du 2 mars à Shawinigan, ne parvenant pas à se qualifier pour les éliminatoires en D1. Ce fut la même chose pour Alexis Joseph avec Jérôme Audette. En D2, Charles Philippe et François Larivière ont vu leur parcours s’arrêter en demi-finale.

Match crucial

Au basketball, l’équipe masculine des Voyageurs disputera son dernier match du calendrier régulier le 16 mars, à Baie-Comeau, face aux Trappeurs. Les Septiliens ont besoin d’une victoire pour s’assure du quatrième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

Chez les filles, la formation du Cégep de Sept-Îles termine sa saison cette fin de semaine avec un match à Rivière-du-Loup samedi et un à Québec (Mérici) dimanche.