Anticosti-Mingan : un projet d’aire marine protégée à l’étude

Les deux ministres de l’Environnement, réunis à Québec pour l’annonce de l’agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, ont également annoncé l’étude d’un territoire préliminaire pour le projet de parc marin Anticosti-Mingan.

Celui-ci couvrirait près de 14 000 km2 d’un territoire situé principalement dans la portion marine entre la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan et l’île d’Anticosti.

Ce projet pourrait représenter un gain en conservation de 8,4 % en ce qui concerne la superficie marine protégée du Québec d’ici 2030.

Lors des prochaines étapes, les gouvernements du Canada et du Québec rencontreront les acteurs du milieu concernés y compris les Premières Nations et les communautés côtières, les organisations régionales et municipales, les pêcheurs, les mariculteurs, les groupes de recherche et les entreprises locales, afin de recueillir leurs points de vue et leurs commentaires sur ce futur projet de conservation.

Distinctions

Le territoire préliminaire à l’étude du projet de parc marin Anticosti-Mingan se distingue par sa richesse, tant sur le plan océanographique et écologique que culturel, selon Parcs Canada.

La création d’une aire marine protégée permettrait de protéger le paysage maritime entre la réserve de parc fédéral de l’Archipel-de-Mingan et l’île d’Anticosti, sur laquelle se trouvent un parc national, une réserve de biodiversité et des réserves écologiques qui protègent le site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les limites du territoire préliminaire à l’étude proposées correspondent à la limite des hautes eaux, mais excluent tous les îlots et îles. Elles excluent également tous les aménagements maritimes existants, notamment les quais, les marinas et les ports, dont les installations portuaires existantes, entre autres, à Havre-Saint-Pierre, Port-Menier et Baie-Johan-Beetz ne seraient pas incluses dans ce projet.

Enfin, ce projet permettrait d’accorder un statut légal permanent de protection à la réserve de territoire aux fins d’aires protégées de Jacques-Cartier qui se superpose à un refuge marin.

