Moins de participation pour le 28 jours sans alcool

Le défi 28 jours sans alcool se termine avec une récolte de 5 778 $ et un total de 34 participants sur la Côte-Nord.

L’an dernier, plus de 130 participants de la région ont récolté 9 000 $. En 2023, 7 202 $ ont été amassés grâce à la participation de 99 personnes.

« Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens font le défi sans le faire de façon officielle, enregistrée avec un don », soutient l’ambassadeur du défi 28 jours sans alcool, Jean-Marie Lapointe.

« Ce qu’on essaie de faire à la Fondation, c’est d’aller chercher des gens qui le font déjà, mais qui ne le font pas en association avec une fondation et une levée de fonds. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est une levée de fonds majeure », poursuit-il.

Sensibilisation

Il y a un objectif précis de sensibilisation relié à ce 28 jours. Les gens sont de plus en plus conscients de leur consommation d’alcool, soutient M. Lapointe.

« Je crois que les gens sont de plus en plus sensibilisés par l’importance de ce défi des bienfaits de faire un arrêt pour un mois. C’est aussi un mouvement de masse qui permet de ne pas se sentir seul », lance-t-il.

« Il faut aussi comprendre que la grande majorité des gens qui embarquent, ce ne sont pas des alcooliques, ils n’ont pas de problèmes de dépendance. Mais, on le fait dans le but d’en aider d’autres. Et ça aussi, ça fait partie de la préparation mentale et de la sensibilisation », soutient l’ambassadeur.

Le but du défi

Ce défi 28 jours sans alcool veut mettre en lumière la réalité des dépendances souvent méconnues. Chaque dollar récolté permet d’encourager la maison Jean Lapointe qui, elle, a une mission de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement des proches.

Notons qu’un Québécois sur trois est touché de près ou de loin par les dépendances.

À l’échelle de la province, la Fondation Jean Lapointe conclut la 12e édition de l’initiative en récoltant plus de 555 000 $. Le défi a rassemblé 5 029 participants au total.

Au-delà du mois de février, la Fondation Jean Lapointe continue son éducation face aux enjeux des dépendances, spécialement chez les jeunes.

« Nous avons beaucoup d’animateurs et d’intervenants qui vont dans les différentes écoles partout au Québec. Depuis une vingtaine d’années, c’est plus d’un million de jeunes qui ont été rencontrés et sensibilisés », fait savoir Jean-Marie Lapointe.