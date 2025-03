La piscine de Port-Cartier encore en bris de service

En bris de service depuis le 20 décembre, la piscine de Port-Cartier n’a toujours pas repris ses activités.

La Ville avait pour espoir de résoudre cette situation d’ici la fin du mois de février, mais ce n’est pas ce qui s’est produit.

Il y a plusieurs embûches qui sont survenues durant les travaux. En raison de l’âge de cette infrastructure sportive, 47 ans, l’approvisionnement en pièces est compliqué. De plus, la vétusté de la piscine rend les travaux complexes et prolonge la durée de ceux-ci, explique le maire Alain Thibault.

Les réparations sont toujours en cours.

« On espère pouvoir remettre la piscine en marche le plus vite possible », commente le maire. Il n’est toutefois pas en mesure de donner un échéancier en raison de la complexité de la situation.

La Ville de Port-Cartier a sur sa planche à dessin un projet de réfection majeure de sa piscine. Toutefois, il manque un soutien financier pour aller de l’avant. Le projet n’a pas été sélectionné à deux reprises pour obtenir une subvention, dont dans le dernier Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Le maire Thibault s’est entretenu en janvier avec le premier ministre François Legault et un soutien financier pour la réfection de ce plateau sportif a été au cœur des discussions.

L’un des principaux utilisateurs de la piscine, le Club de natation les Cachalots subit les effets de ce bris de service.

Le Club aura une rencontre prochainement avec la ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis Kateri Champagne Jourdain pour discuter de la situation de la piscine.

En attendant le retour en fonction de la piscine de Port-Cartier, le Club doit organiser des entraînements à la piscine de Sept-Îles, ainsi qu’en gymnase.

Au cours des dernières années, la piscine a connu de nombreux problèmes qui affectent les différents utilisateurs. Par exemple, en 2023, la 29e édition du Triathlon de Port-Cartier avait dû être changée pour un duathlon. La piscine n’était pas disponible en raison d’un problème technique.