Station Gallix | Fermeture exceptionnelle 

Ceux et celles qui avaient l’intention de dévaler les pentes de la Station Gallix lors des deux prochains jours, oubliez le projet.

C’est la météo qui incite l’équipe de la Station Gallix d’y aller d’une fermeture exceptionnelle en cette fin de semaine de relâche.

Avec les conditions météorologiques particulières annoncées, soit de la pluie verglaçante, de la pluie et de forts vents, c’est congé forcé les 6 et 7 mars.

« La sécurité de nos visiteurs et de notre équipe étant notre priorité, nous vous conseillons de rester prudents et de suivre l’évolution des conditions. Nous surveillons la situation de près et vous tiendrons informés dès que nous serons en mesure de rouvrir », indique la Station Gallix sur Facebook.