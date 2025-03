Avertissement de pluie : des inondations possibles en Minganie et en Basse-Côte-Nord

En raison de précipitation abondante combinée à la fonte de la neige, des inondations sont possibles par endroits, en Minganie et en Basse-Côte-Nord.

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie mercredi après-midi. On prévoit de 50 à 80 millimètres de pluie à compter de jeudi après-midi jusqu’en fin de journée vendredi.

La pluie abondante combinée à la fonte de la neige pourrait causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Dans les circonstances, il est recommandé de retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Pour ce qui est du secteur de Sept-Îles et Port-Cartier, un avis de tempête hivernale a été émis par Environnement Canada. De 10 à 15 centimètres de neige et de la poudrerie sont attendus à compter de tard mercredi soir. Les vents d’est seront particulièrement forts tard cette nuit et jeudi matin, ce qui pourra réduire la visibilité à presque nulle dans la poudrerie.

À partir de jeudi en mi-journée, la neige se changera en pluie verglaçante et persistera jusqu’en fin de journée avant de se changer en pluie. Une accumulation de 5 à 10 millimètres de verglas est attendue.