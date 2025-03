Alouette | Un sous-traitant se blesse lors d’une intervention

Une perte d’équilibre est à l’origine d’un accident de travail survenu chez Aluminerie Alouette en février.

C’est lors d’une intervention de routine sur l’une des cuves d’électrolyse qu’un employé sous-traitant d’Aluminerie Alouette a été victime d’un accident de travail, le 21 février dernier.

« Le travailleur devait remplacer une goulotte à l’intérieur d’une cuve contenant du métal en fusion. Suite au retrait du capot qui recouvre une section de la cuve, le travailleur a perdu l’équilibre et il est tombé sur le bord de la cuve. En voulant se relever, son pied est entré en contact avec le métal en fusion », indique la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Ledit employé d’un des partenaires d’affaires d’Alouette a été pris en charge par le service de santé et la brigade d’urgence d’Alouette. Il a subi une brûlure à un membre inférieur et a été transporté à l’hôpital de Sept-Îles.

La nature des blessures demeure confidentielle.

« Nos pensées accompagnent la personne blessée, ses proches et ses collègues », souligne la directrice des communications d’Aluminerie Alouette, Marie-Claude Guimond.

Dans l’attente des conclusions de l’enquête interne pour éviter la récurrence d’un tel événement, des mesures de protection temporaires ont été mises en place.

« Notre entreprise, qui place la santé et la sécurité de ses employés et partenaires au premier plan de ses priorités, collabore étroitement avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) », conclut Mme Guimond.

Soulignons que pour l’année 2024, Aluminerie Alouette a enregistré ses meilleurs chiffres en termes de santé et sécurité au travail depuis le début de ses opérations.

La fréquence des blessures totales s’établit à 6,8 événements/200 000 heures, ce qui inclut tous les types de blessures tels que les premiers soins.