(PHOTOS) Le Drakkar remercie ses fans

L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau a souligné l’engagement de ses partisans le 28 février. Pour une deuxième année consécutive, le match des fans a fait une place plus importante qu’à l’habitude à ceux qui encouragent l’équipe semaine après semaine.

Ils sont nombreux à se déplacer au Centre sportif Alcoa pour applaudir leurs Vikings et il n’y a pas une tempête qui pourrait empêcher l’aréna de se remplir lors des parties à domicile. C’est un secret de Polichinelle de dire que les fans du Drakkar sont les plus bruyants de la LHJMQ.

C’est pourquoi les dirigeants de l’équipe de hockey organisent un match dédié spécialement aux partisans depuis deux ans. « Une belle tradition qui s’installe », selon Joëlle Bernier, directrice des opérations du Drakkar.

« La réputation des partisans les plus bruyants du circuit Cecchini n’est plus à faire à Baie-Comeau, mais ce sont également les meilleurs partisans, tout le monde le dit ! C’est à notre tour de leur démontrer notre reconnaissance pour leur support envers nos équipes sur et hors glace », poursuit-elle.

Plusieurs surprises attendaient les spectateurs vendredi dernier : ambiance musicale par DJ Slater lors de l’avant-match et les entractes, distribution de sacs cadeaux contenant une trompette et une affiche de joueur à collectionner, 20 % de rabais à la boutique ainsi qu’un billet gratuit pour la partie du lendemain.

En plus, les partisans ont eu leur mot à dire sur les choix de chansons qui ont été jouées durant le match contre l’Océanic de Rimouski. Des morceaux diversifiés se sont fait entendre, à l’image de ceux et celles qui encourageaient leurs joueurs dans les gradins. Les partisans couraient aussi la chance de remporter deux prix (En Forêt et crédit voyage).

Un message pour vous

Sur les écrans géants, des joueurs de l’équipe baie-comoise avaient un message spécial pour leurs fans.

« Je veux seulement prendre un petit moment pour vous remercier de venir match après match nous encourager. On l’apprécie beaucoup. Continuez à ramer, on aime ça », a d’abord lancé Shawn Pearson.

« Merci beaucoup de venir, c’est vraiment quelque chose qu’on aime vous voir à toutes les games », a enchaîné Maxime Lapointe.

« Merci aux fans. Je tiens à vous remercier de venir à l’aréna tous les jours. À tous nos matchs, vous êtes là. Ça fait cinq ans que je suis là, ça fait cinq ans que je vois que vous êtes présents à tous les matchs. Je tenais juste à vous remercier d’être là. On continue, on ne lâche pas. Les plus beaux matchs s’en viennent », a partagé le capitaine Anthony Lavoie.

« On a les meilleurs fans de la ligue. Go Drakkar go ! », a déclaré Evan Bellamy.

Finalement, le mot de la fin est revenu à Alexis Bernier.

« Je voulais simplement pour la soirée des fans vous remercier de venir nous encourager match après match dans les bons comme dans les moins bons moments. Comme je le dis et je le répète, on a les meilleurs fans de la ligue. Les autres équipes n’aiment pas ça venir jouer à Baie-Comeau avec le bruit. Continuez à venir nous encourager ! »

Des partisans du Drakkar, détenteurs de billets de saison, ont procédé à la mise au jeu officielle. Photo Johannie Gaudreault

Des sacs cadeaux ont été remis aux partisans du Drakkar le 28 février. Photo Johannie Gaudreault