Matimekush-Lac John se retire de Nutshikun, mais continue la chasse

Le chef de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie, affirme qu’ils ne chasseront pas dans la région de Nutshikun, à la frontière du territoire cri, mais continueront de chasser le caribou du troupeau de la rivière aux Feuilles.

Jeudi dernier, des chasseurs de Matimekush-Lac John se dirigeaient vers le secteur de Nutshikun pour y chasser le caribou, engendrant une vague de désapprobation de la part de sept communautés innues et le Grand Conseil des Cris.

Depuis 2022, les Innus peuvent chasser le caribou du troupeau de la rivière aux Feuilles sur le territoire cri, ce troupeau étant plus abondant que d’autres populations en déclin.

Toutefois, en décembre dernier, la Nation crie de Chisasibi et la Nation innue ont convenu de suspendre cette chasse en territoire cri, cet hiver, invoquant « la santé générale ainsi qu’un déclin de la population du troupeau. »

En entrevue avec Le Journal, le chef de Matimekush-Lac John indique qu’il n’y avait « pas de mauvaises intentions ».

« L’entente touche Chisasibi, elle ne couvre pas Nutshikun, car il y a des familles cries de Mistassini qui ont leurs territoires familiaux là », indique Réal Mckenzie. « Quand on a fait cette entente avec la nation crie, ce n’était pas avec la Grande Nation Crie, c’était avec la communauté crie [de Chisasibi]. »

En signe de bonne foi et afin d’éviter de prélever des caribous forestiers en plus grand péril, le chef de Matimekush Lac-John a ordonné à ses chasseurs de ne pas se rendre dans cette zone et de poursuivre plutôt la chasse à 90 miles à l’est de Schefferville.

Les Naskapis s’excusent

Les Naskapis de Kawawachikamach avaient aussi été critiqués par le Grand Conseil des Cris pour avoir chassé dans le secteur de Nutshikun sans autorisation.

En voulant d’abord chasser les bêtes du troupeau de la rivière aux Feuilles, les chasseurs naskapis ont involontairement ciblé des hardes de caribous forestiers de la Caniapiscau et de la Témiscamie, encore plus vulnérables.

« Ces chasseurs ont agi avec la réelle conviction qu’ils ciblaient uniquement des individus de la harde migratrice de la rivière aux Feuilles », peut-on lire dans un communiqué de presse de la Nation Naskapie de Kawawachikamach. « À aucun moment ils n’ont eu l’intention de nuire à une population vulnérable ni de perturber l’équilibre fragile de notre environnement. »

La Nation naskapie a d’ailleurs l’intention d’adopter une loi détaillée pour éviter que des malentendus similaires ne se reproduisent et pour souligner l’importance de la vigilance en matière de gestion des ressources, de coordination et de communication avec les Nations voisines.

Distinctions floues

Le chevauchement des terres cries, innues et naskapies, combiné à la nature migratoire des caribous, complique l’identification des hardes vulnérables.

Si Matimekush-Lac John s’est engagé à se retirer de Nutshikun, les chasseurs ont toujours l’intention de cibler la harde de la rivière aux Feuilles, malgré les recommandations des Cris.

« Il y a 150 000 bêtes [dans ce troupeau]. Si nous, on tue 200 caribous, aux Feuilles, ce n’est pas ça qui va déranger », a raisonné Réal Mckenzie.

Le chef a aussi mentionné la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, signée sans la considération des Innus, comme un facteur justifiant la poursuite de la chasse.

« Moi, je ne suis pas conventionné, mais mes territoires sont affectés par cette convention, alors j’ai un méchant problème », dit-il. « Ça a été un problème depuis des années et il n’y a pas de gouvernements qui veulent toucher à ça. Alors ce qu’on dit : on est chez nous ! Leur convention je ne la reconnais pas. Si mes aînés veulent manger du caribou, on est partis, on y va. On ne s’est jamais caché pour aller à la chasse. »

Le caribou migrateur de la rivière aux Feuilles fait partie d’une harde distincte de celle des caribous forestiers de la rivière George, une espèce reconnue comme vulnérable depuis 2005 et que les communautés innues ne chassent plus.