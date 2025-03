Sept-Îles | Un peu de temps encore pour certaines patinoires

La saison n’est pas pleinement finie pour certaines patinoires extérieures de la Ville de Sept-Îles. Tout est une question de sécurité, a fait savoir le superviseur des arénas et patinoires, Éric Smith.

Les réactions ont été nombreuses dans les derniers jours quand la Ville de Sept-Îles a annoncé, jeudi, la fin de la saison des patinoires extérieures.

L’équipe d’entretien a travaillé sur certaines patinoires en fin de semaine pour une réouverture aujourd’hui. Toutefois, de la pluie est attendue pour jeudi.

Le topo pour les patinoires dont la saison est prolongée dès ce lundi 3 mars :

– Plage Ferguson : ouverture, 17 h

– Camile-Marcoux : ouverture, 13 h

– Clarke City

– Gallix : ouverture, 13 h

– Stade Holliday (anneau de glace seulement) : ouverture, 17 h

C’est toutefois la fin pour la patinoire (avec bandes) du Stade Hollday, qui se retrouve sur le béton, et celles de Place la Boule et du Parc Ferland.

Si en apparence la glace peut paraître praticable aux yeux de citoyens, la norme pour la Ville de Sept-Îles pour l’épaisseur de la glace est d’un pouce et quart minimum. Il y a aussi de l’eau qui se promène sous certaines glaces, ce qui crée des bulles d’air, donc rendant le patinage dangeureux.

” C’est une question de sécurité “, mentionne Éric Smith, parlant de certains pièges quand la glace n’est pas à cette épaisseur, alors que le patin pourrait rester pris et que le corps continu. C’est donc pour éviter les blessures. ” On a déjà eu des plaintes dans le passé. “

Parmi les solutions qui pourraient être mises en place à court terme selon le superviseur, ce serait de peindre en blanc le béton/asphalte puisque le noir est source de chaleur. À Uashat et Maliotenam, les patinoires sont érigés sur du ciment et à Port-Cartier sur de la poussière de pierre.

La saison des patinoires extérieures n’a pas été facile encore cette année avec les journées douces en terme de températures. ” On a donné les premières couches à moins huit, mais idéalement, il faudrait entre moins 12 et moins 18 pour avoir un pouce et quart “, dit-il.

Les conditions de glace réouvertes peuvent varier en fonction de l’achalandage et de la température. La prudence est donc de mise.