Santé Québec met dehors son vice-président Frédéric Abergel

Moins d’un an après sa nomination, le vice-président exécutif aux opérations et à la transformation chez Santé Québec, Frédéric Abergel, a été remercié de ses fonctions au sein de la société d’État chargée de redresser le réseau de la santé.

La présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron, en a fait l’annonce lundi. Dans une déclaration écrite, Mme Biron a remercié M. Abergel pour sa contribution au lancement de Santé Québec, qui est officiellement entré en fonction le 1er décembre 2024.

«Après quelques mois de fonctionnement, j’ai fait certains constats qui m’amènent à apporter des changements au sein de l’équipe exécutive afin de la rapprocher encore davantage du terrain. Je commence dès maintenant l’analyse de candidatures de personnes pouvant mettre leur connaissance du réseau et leurs compétences au service de la population. D’ici à ce que les changements soient annoncés, je superviserai directement les équipes concernées», a déclaré Mme Biron.

Le conseil d’administration de Santé Québec a entériné la décision.

Sur la plateforme Bluesky, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est distancié de cette annonce en soulignant qu’il s’agissait d’une décision de Santé Québec qui est «une société d’État autonome et indépendante».

«J’ai pleinement confiance en la compétence des personnes qui dirigent l’organisation et qui siègent au CA, cette décision permettra de rapprocher la direction des opérations et améliorer les services à la population», a écrit le ministre.

Il a poursuivi en disant que les orientations du ministère sont claires et que leurs objectifs sont ambitieux. Il a affirmé que les anciennes fonctions de M. Abergel sont «névralgiques» pour l’atteinte des objectifs et «pour la réussite de cette grande transformation».

Le directeur des communications chez Santé Québec n’a pas confirmé si un événement en particulier avait motivé la décision. Comme Mme Biron, il a lui aussi indiqué que Santé Québec avait la volonté d’être plus près des établissements et du terrain et qu’il pourrait y avoir un changement dans la structure de l’agence. Il a fait savoir qu’il n’y aurait pas d’autre départ que celui de M. Abergel d’annoncé.

Au moment de sa nomination en avril dernier, le gouvernement vantait les 20 années d’expérience en tant que gestionnaire du réseau public de la santé de M. Abergel. Il a notamment été président-directeur général du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) ainsi que du CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.