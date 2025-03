Présenter la démocratie aux jeunes 

Les jeunes adultes votent de moins en moins sur la Côte-Nord. Pour renverser cette tendance, Élections Québec va à la rencontre les jeunes, dès l’âge primaire, pour les initier à la démocratie.

Dans la semaine du 24 février, plusieurs écoles primaires et secondaires ainsi que des cégeps de la région ont reçu la visite de Jean Marcoux, conseiller en éducation à la démocratie et formateur chez Élections Québec.

« Nous avons une mission qui est très importante et c’est l’éducation et la démocratie. Donc, de faire la promotion des valeurs démocratiques », indique ce dernier.

Par plusieurs programmes comme Vox Populi ou encore les conseils d’élèves, Élections Québec tente d’amener les enfants à s’intéresser au concept de la démocratie.

« Les conseils d’élèves font des projets et doivent ensuite le présenter à la direction. On les amène à avoir une direction comme des partenaires. Ça se fait beaucoup au secondaire, mais on le fait au primaire aussi », mentionne-t-il.

À l’école Richard à Chute-aux-Outardes, une des écoles qu’il a visitées, c’est la deuxième année où cela se fait.

« La directrice me disait comment ça avait changé le portrait de l’école, que les jeunes s’impliquent beaucoup grâce à ça », déclare M. Marcoux.

Le formateur a également visité l’école Manikanetish à Uashat Mak Mani-Utenam, l’école Roger-Martineau de Natashquan ainsi que les écoles Monseigneur-Labrie et Lestrat à Havre-Saint-Pierre.

Le formateur a réalisé des ateliers sur le fonctionnement des conseils d’élèves, des questionnaires sur la politique, des simulations d’élections et encore plus.

Il s’est aussi arrêté au cégep de Sept-Îles et a rencontré des personnes-ressources du Carrefour jeunesse et du Centre de services scolaire à Baie-Comeau.

« La participation aux conseils d’étudiants varie entre les écoles, dit-il. On a remarqué, parfois, une différence dans les écoles qui ont un grand indice de pauvreté. Mais ici, dans la région, je vois une bonne participation. J’ai surtout vu des jeunes intéressés cette semaine. »

Les jeunes votent moins

Notons que le taux de participation électorale sur la Côte-Nord est inférieur à la moyenne provinciale, particulièrement chez les jeunes adultes.

Dans la circonscription de Duplessis, le taux de participation aux élections provinciales de 2022 était d’un peu plus de 53 %. Il s’agit de l’un des 10 plus bas taux au Québec.

De plus, le taux de participation des électeurs de 18 à 24 ans de Duplessis était le plus bas au Québec.

« Si on regarde au Québec, on remarque que les 18-34 ans votent significativement moins que l’ensemble du reste de la population. Et cette tendance-là se poursuit depuis 1985. Donc, on voit que les jeunes générations d’électeurs votent moins que les générations qui les ont précédées, au même âge », décrit Julie St-Arnaud-Drolet, porte-parole chez Élections Québec.

Elle croit alors que « l’éducation à la démocratie peut faire une différence ».

L’importance de la démocratie

L’objectif de cette tournée dans les écoles, qui se fait dans toutes les régions, est de donner les bons outils pour intéresser les élèves à ce qu’est la politique.

« On démystifie tout ça pour qu’ils voient vraiment que c’est concret. Les gens se font élire dans chacune des circonscriptions. Au Québec, ce sont 125 députés qui se rencontrent ensemble pour décider des lois », indique Jean Marcoux.

Voter, c’est un droit, rappelle-t-il. « Notre but, c’est de leur montrer l’importance de la démocratie. C’est un droit qu’on a acquis, mais la démocratie, c’est fragile. »