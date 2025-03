Trudeau à Londres pour discuter de la sécurité de l’Europe et de l’Ukraine

Le premier ministre Justin Trudeau est à Londres pour un sommet sur la défense européenne, alors que les dirigeants cherchent à établir les conditions d’une paix durable en Ukraine sans impliquer les États-Unis.

M. Trudeau est le seul nord-américain à se joindre dimanche à de nombreux dirigeants européens à ce sommet qui vise à déterminer comment empêcher la Russie d’attaquer d’autres pays, trois ans après son invasion de l’Ukraine.

Le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, a déclaré samedi que l’objectif était d’obtenir «des garanties de sécurité à long terme» de vivre en paix normalement «et non pas sous la menace constante ou l’oppression constante d’un voisin peu fiable».

«Je suis à Londres ce matin, où je travaille avec le président Zelensky, le premier ministre Starmer et les dirigeants européens pour instaurer une paix juste et durable en Ukraine – une paix qui garantit la souveraineté et la sécurité de l’Ukraine», a écrit le premier ministre canadien sur le réseau social X dimanche matin

M. Trudeau rencontrera dimanche en tête-à-tête l’hôte de ce sommet, le premier ministre britannique Keir Starmer dimanche, puis il tiendra une conférence de presse en après-midi avec les médias canadiens. Son retour à Ottawa est prévu lundi.

Stephen Saideman, professeur de l’Université Carleton à Ottawa, estime que Justin Trudeau participe au sommet afin de démontrer que le Canada demeure pertinent alors que les Européens cherchent à assurer leur propre protection sans le soutien de Washington.

«Le plus grand intérêt du Canada est de ne pas être oublié, explique M. Saideman. Il s’agit surtout de solidarité.»

Il croit que le message de M. Trudeau aux Européens impliquera probablement de s’opposer à la coercition économique du président américain Donald Trump et de coordonner des mesures réactives, comme des représailles sur les droits de douane.

«Le Canada demeure attaché à la sécurité de l’Europe, et nous souhaitons que l’Europe s’engage à assurer la sécurité du Canada», analyse le professeur Saideman.

Ce dernier, qui est aussi le directeur du Réseau canadien sur la défense et la sécurité, a déclaré que M. Trudeau peut offrir aux Européens une infrastructure de sécurité continue dans l’Atlantique Nord, de sorte que, même si Washington s’écarte de l’alliance de l’OTAN, il impliquerait toujours des pays au-delà de l’Europe.

«Les problèmes auxquels l’Europe est confrontée ne sont pas seulement européens, ils font partie de la communauté occidentale des États», affirme-t-il.