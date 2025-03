Visite imprévue de Justin Trudeau à Londres, pour un sommet européen sur l’Ukraine

Le premier ministre Justin Trudeau s’envole samedi matin vers Londres, où il participera dimanche à une réunion sur l’Ukraine et la sécurité européenne organisée par le premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer.

Ce sommet européen de la défense vise à établir les conditions d’une paix durable en Ukraine, un pays en guerre depuis trois ans, soit depuis l’invasion de la Russie en février 2022.

L’évènement a été annoncé plus tôt cette semaine, mais il prend une nouvelle tournure depuis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été rabroué vendredi après-midi par le président américain Donald Trump et son vice-président JD Vance, au bureau Ovale de la Maison-Blanche. La vidéo de cette prise de bec publique entre les trois hommes a suscité des réactions dans le monde entier.

Le premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, doit notamment rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont la présence a été annoncée au sommet.

Par ailleurs, la présence du premier ministre canadien Justin Trudeau à ce sommet visant des dirigeants de l’Europe n’était pas prévue jusqu’à tout récemment.

Steve Hewitt, un chercheur en renseignement qui enseigne les études canadiennes à l’Université de Birmingham en Angleterre, estime que le fait que le premier ministre Trudeau se rende au sommet envoie un message.

Selon M. Hewitt, le Canada et la Grande-Bretagne sont à la dérive depuis que le Canada n’est plus en mesure de compter sur les États-Unis pour sa défense et que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE).