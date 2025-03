Une judoka de Sept-Îles démontre son potentiel sur la scène internationale

La Septilienne Sara-Anne Beaudin n’était qu’à une victoire d’un podium à sa toute première compétition internationale. La judoka âgée de 17 ans s’est avouée vaincue lors de son duel pour le bronze, chez les moins 63 kg, à la Coupe européenne junior (U21) de Malaga, en Espagne.

« C’est la première compétition internationale de Sara-Anne et elle a prouvé tout son potentiel aujourd’hui. Elle a été dominante lors de ses deux premiers combats. En demi-finale et en finale de bronze, je crois que l’expérience de ses adversaires a fait la différence, mais nous sommes fiers de ce que nous avons vu de sa part », a indiqué l’entraîneur de l’équipe canadienne, Sasha Mehmedovic.

Profitant d’un laissez-passer au premier tour de son groupe, Sara-Anne Beaudin est sortie victorieuse de ses deux premier duels, soit contre la Portugaise Maria Dias et contre la Géorgienne Maia Bidzinashvili. En demi-finale, elle a été battue par la Sophie Wood.

Aux dires de son père David Beaudin, qui a regardé les combats, elle aurait pu gagner. « C’était très serré », a-t-il fait savoir au Journal. La Britannique a conclu la compétition avec la médaille d’argent.

Lors de son combat pour le bronze, la judoka de Sept-Îles, qui s’entraîne à Boucherville à l’Institut national du sport depuis septembre, a été surprise par l’Israélienne Lihi Boaron, gagnante par ippon. Dans l’autre affrontement pour la troisième place chez les moins 63 kg, c’est la Québécoise Catherine Toshkov qui a réussi à se tailler une place sur le podium.

Sara-Anne Beaudin, cinquième en Espagne, pourra reprendre dans une semaine lors de la Coupe européenne junior de Portimao, au Portugal.

Tous avec Sara-Anne

Pour continuer son cheminement et sa progression sur les tatamis, la Septilienne, qui vise une qualification pour les Championnats du monde junior, peut compter sur l’apport financier d’entreprises et organisations de son patelin natal.

SFP Pointe-Noire, Métal 7 et Plan Xpert Technologies, à titres de partenaires majeurs, ainsi que Int-Elle, le Tournoi de volleyball Orange Alouette et la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelle, sont les contributeurs déjà annoncés.

Leur soutien permettra à Sara-Anne Beaudin de prendre part à davantage de camps et de compétitions internationales vers la quête de son rêve olympique.

Podium pour Chiasson

Une autre athlète de l’Académie de judo de Sept-Îles a excellé sur les tatamis en ce début du mois de mars. Leiya Chiasson a entamé la tournée dans l’Ouest Canadien avec une troisième place chez les U18, moins 57 kg, au Pacific International, en Colombie-Britannique. Ce tournoi fait partie du processus de sélection pour les Championnats panaméricains cadets qui auront lieu en avril 2025. Dimanche, elle combattra chez les U16.

Dans une semaine, c’est le Edmonton International qui est au calendrier pour Leiya Chiasson dans la province voisine, l’Alberta.