Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Découverture de gynécologues : le CISSS demande de l’aide et n’en reçoit pas

C’est un « coup de chance » de dernière minute qui a sauvé la découverture en gynécologie envisagée pour plus de trois jours à Sept-Îles et qui forçait le CISSS Côte-Nord à organiser le transfert de patientes en autobus.

Deux autres journées de grève dans les CPE de la Côte-Nord

Quelque 400 des 1772 Centres de la petite enfance (CPE) au Québec seront touchés par deux journées de grève, les 18 et 19 mars. La dizaine de la Côte-Nord sont du lot.

Chronique ǀ On le fait, mais on a besoin de support

Depuis lundi soir, il n’est plus question de savoir comment on fera le nouvel aréna à Sept-Îles. On le fera, point à la ligne. C’est le tournant qu’a pris le projet, lorsque les élus ont officiellement octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire, la firme EBC.

Limite du nombre d’étudiants étrangers : « une jambette » au Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles pourrait être forcé de refuser des étudiants étrangers, en raison des nouvelles cibles imposées par le gouvernement du Québec.

Sept-Îles | Logements supplémentaires et projet résidentiel luxueux

Le rez-de-chaussée de l’édifice Hould, à Sept-Îles, sera réaménagé afin d’y aménager cinq logements.

20 M$ pour soutenir les entreprises face aux menaces de tarifs douaniers

Deux semaines après la tenue du Forum sur l’emploi au Québec, un investissement de 20 millions de dollars est annoncé pour former les travailleurs des secteurs touchés par les menaces de tarifs douaniers.

Un centre contre la toxicomanie chez les jeunes autochtones en tournée sur la Côte-Nord

Un centre de traitement de la toxicomanie pour adolescents autochtones, basé à Gesgapegiag, visite les écoles Uashat mak Mani-utenam, cette semaine, pour tendre une oreille attentive et contribuer à bâtir un filet de sécurité communautaire pour les jeunes et leurs familles.

Il manque une quinzaine de travailleurs à la DPJ Côte-Nord

Le syndicat des travailleurs de la protection de la jeunesse presse le gouvernement d’agir pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe le domaine sur la Côte-Nord.

Des élus innus de la Côte-Nord saluent l’élection du nouveau chef de l’APNQL

Des membres des conseils de bande de la Côte-Nord se disent optimistes et confiants envers le nouveau chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Francis Verreault-Paul.

Un camping agricole à Port-Cartier

La Ferme Mario Lefrançois à Port-Cartier a un projet de camping agricole.

Une reconstruction pour le Phare à Port-Cartier

La Ressource le Phare de Port-Cartier veut reprendre ses activités de tri d’ici l’automne, après un grave incendie survenu en décembre.

Côte-Nord : 40 rivières auraient un potentiel hydroélectrique

La Fondation Rivières invite la Côte-Nord à la vigilance alors que le projet de loi 69, présentement à l’étude, pourrait ouvrir toutes grandes les valves du développement hydroélectrique privé sur le territoire.

Des changements pour le camp de jour à Sept-Îles

Afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de parents, la Ville de Sept-Îles apporte des changements à l’organisation de son camp de jour pour l’été 2025.

Quoi faire à la relâche à Sept-Îles et Port-Cartier ?

C’est congé d’écoles pour une semaine pour les élèves. Autant les jeunes que les parents n’auront pas à se tourner les pouces avec la programmation d’activités offertes par les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier pour la semaine de relâche.

Un autre Gala de lutte à Sept-Îles

Les amateurs de lutte professionnelle seront servis une fois de plus à Sept-Îles. Après le succès de l’événement d’août 2024, qui a attiré près de 850 personnes, un autre gala se pointe dans l’arène.