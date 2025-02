Un autre Gala de lutte à Sept-Îles

Les amateurs de lutte professionnelle seront servis une fois de plus à Sept-Îles. Après le succès de l’événement d’août 2024, qui a attiré près de 850 personnes, un autre gala se pointe dans l’arène.

Domincik Fortin et Stéphane Mba Kengne sont derrière l’organisation de la 2e édition de ce spectacle de lutte, prévu le 31 mai, à l’aréna Conrad-Parent.

Le premier, originaire du Saguenay, a été promoteur de galas à Drummondville. Il a même été lutteur. Déménagé à Sept-Îles en 2013, il a été bénévole et arbitre pour l’événement de 2024.

Le deuxième, arrivé à Sept-Îles il y a deux ans, est cinq fois champion du Cameroun. Le 31 mai, il sera dans le ring pour le Championnat de la Côte-Nord, pour s’emparer de la ceinture. Il se mesurera à Jason « Raccoon » Petitclerc, étoile montante de la lutte au Québec. « Je vais donner le meilleur de moi-même pour la garder ici », a dit celui surnommé « le Maître de la mort ».

Dominick Fortin et Stéphane Mba Kengne se sont connus l’an passé. Ça aura donné le guts au premier pour répéter l’expérience et la motivation supplémentaire, pour le deuxième, d’embarquer dans le projet.

Ils voient bien au-delà du spectacle du 31 mai. Ils ont fait l’acquisition d’un ring. Il leur reste à trouver un local pour entraîner des gens de la place. Ils sont déjà quelques intéressés.

« On est décollé à Sept-Îles. On a déjà fait un grand pas », mentionne M. Fortin. Il souhaite que leur organisation se bâtisse une crédibilité, un historique.

Lutte TCN Tension n’est pas associée à fédération. Elle pourrait être liée un jour à la NSPW, la plus grosse fédération au Québec avec des galas télévisés.

La carte

Outre le Maître de la mort qui se retrouvera dans le l’arène face à Raccoon, cinq autres duels seront à l’horaire le 31 mai, dont celui féminin entre Mélanie Havok et Heavy Rox, en plus d’un affrontement par équipe.

« Il y aura de l’action, beaucoup d’action. On a même refusé des lutteurs pour le Gala », souligne M. Fortin.

Les deux promoteurs espèrent l’appui des Septiliens, pour assister en grand nombre, tout comme l’an passé. « Les gens brassaient les clôtures, c’était le fun », exprime M. Fortin.

Les billets sont en vente, à Sept-Îles, Chez Arthur, à la Tabagie Gamache, chez Steamatic, chez Monsieur Balayeuse, et, à Rivière-au-Tonnerre, au Magasin Général Lebrun et Fils.

Il est possible d’obtenir plus d’informations sur les réseaux sociaux de Lutte TCN Tension. Selon la réponse au Gala, Dominick Fortin et Stéphane Mba Kengne pourraient tenir un autre événement à Sept-Îles en août, ou à Havre-Saint-Pierre, au courant de l’été.