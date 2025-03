Le Drakkar s’incline à nouveau contre Rimouski

C’est à une partie à la tension palpable qu’ont eu droit les partisans du Drakkar le 28 février au Centre sportif Alcoa. Pour ce match des fans, auquel 2 307 personnes ont assisté, les joueurs Baie-Comois ont enregistré une défaite 5 à 2.

La première période s’est avérée tranquille du côté des buts puisqu’aucun joueur n’a réussi à marquer de part et d’autre. Les deux équipes se sont bien défendues, mais les tirs au but se sont fait plus nombreux chez l’Océanic. L’inébranlable Lucas Beckman a sauvé la mise plus d’une fois à la troupe de Jean-François Grégoire.

Il a fallu attendre les deux premières minutes de la deuxième période pour voir la rondelle entrer dans le filet. Dominic Pilote de l’Océanic, qui avait été puni quelques minutes plus tôt pour avoir donné un coup de bâton, a réussi à déjouer le gardien du Drakkar.

Fidèle à son habitude, le #12 des Vikings Matyas Melovsky est venu mettre son grain de sel au match en comptant un but en avantage numérique pendant la punition accordée à son confrère Justin Gendron pour double-échec.

L’égalité n’a pas duré longtemps puisque Jack Martin a marqué son 6e but de la saison. Ce point a donné lieu à une extrême inconduite de partie de la part de Pearson qui a mérité 5 minutes sur le banc de punition. Quant à Maël Lavigne de Rimouski, il a cumulé deux fois deux minutes de punition pour avoir donné de la bande et conduite non sportive.

Cette période de désavantage numérique a été profitable pour les adversaires qui ont agrandi l’écart de buts à 3-1 grâce à l’ailier Maxime Coursol. Mais Bernier n’avait pas dit son dernier mot. Il a déjoué le cerbère rimouskois juste avant le sifflet marquant la fin de la deuxième ronde de jeu.

Les Rimouskois ont ramené l’écart à trois buts en troisième période, Jonathan Fauchon enfilant la rondelle pour la 42e fois dans le filet cette saison tandis que son allié Dominic Pilote a marqué son deuxième de la partie. Le match s’est terminé à quatre contre quatre puisque Poirier et Fauchon ont jeté les gants leur procurant quatre minutes de punition chacun.

C’était la troisième rencontre sur quatre consécutives entre Le Drakkar et l’Océanic. Demain, ce sera la dernière à 16 h au Centre sportif Alcoa.

Trois étoiles

Les trois étoiles du match ont été remises à :