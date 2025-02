Le Commandant Charcot reviendra en 2027, à Sept-Îles

Le Commandant Charcot a réalisé sa dernière escale hivernale septilienne de la saison, mais il sera de retour en 2027.

Le navire a effectué quatre arrêts au quai des croisières en 2025. Le bilan est des plus positif, pour cette première expérience de croisières hivernales sur le Saint-Laurent.

« On est très content du bilan qu’on trace », lance Suzanne Cassista, cheffe d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN). Accueillir des croisières hivernales représente son lot de défis, notamment en raison de la température. Le tout a été relevé avec brio par les guides, les agents et les artisans, estime-t-elle.

« Tout était en place au niveau organisationnel. Il n’y a pas eu de pépin. »

Preuve de cette habilité de l’organisation, une des escales est arrivée quatre jours plutôt que prévu, mais DSIN aura su accueillir les passagers, comme si de rien n’était.

La réponse des croisiéristes, mais aussi de la Compagnie Ponant a été des plus positives.

« Ils nous ont donné des retours très positifs de l’escale, tant au niveau de la qualité des excursions que de la qualité de l’accueil », affirme la cheffe d’escale. D’ailleurs, le Commandant Charcot a prolongé sa dernière escale. Initialement, il devait repartir le vendredi 28 février à 13 h. Il quittera plutôt en soirée, vers 19 h.

« Le fait qu’il prolonge le séjour pour faire encore plus d’activités sur place, je me dis que c’est un signe que Sept-Îles a su plaire », affirme Suzanne Cassista.

Passer une nuit dans un campement innu en pleine forêt est l’une des activités qui a particulièrement eu la cote auprès des croisiéristes.

« Tout ce qu’on entendait des croisiéristes qui ont fait cette activité est qu’ils auraient passé encore plus de temps dans le campement et qu’ils voulaient en voir plus », affirme Mme Cassista, pour illustrer la popularité de l’activité.

Ce type d’événement sera une belle « carte de visite » pour DSIN, lorsqu’elle approchera d’autres compagnies de croisières pour les attirer à Sept-Îles.

Pavillon d’accueil

Lorsque le Commandant Charcot reviendra à Sept-Îles à l’hiver 2027, les passagers seront désormais accueillis dans le tout nouveau pavillon des croisières. Situé sur la rue Arnaud, le bâtiment à signature autochtone devrait être livré ce printemps.

Le pavillon d’une valeur de 6,9 M$ facilitera tout le travail de l’équipe permanente de DSIN et des guides et agents. Il sera aussi un atout majeur pour convaincre les lignes de croisière de choisir le Port de Sept-Îles pour y faire escale, croit la cheffe d’escale.

Le prochain navire de croisière qui viendra à Sept-Îles est le Viking Polaris. Son arrivée est prévue pour le 17 avril. Pour le reste de l’année 2025, 12 escales sont au calendrier de DSIN.