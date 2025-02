Ajustement ministériel : Gilles Bélanger sera nommé ministre du Numérique

Le député d’Orford, Gilles Bélanger, fera son entrée au conseil des ministres, vendredi. Il sera nommé ministre de la Cybersécurité et du Numérique en remplacement d’Éric Caire, qui a démissionné jeudi dans la foulée du fiasco SAAQclic.

Élu en 2018, Gilles Bélanger était jusqu’à maintenant adjoint parlementaire du ministre des Finances, Eric Girard. Il était notamment responsable du déploiement d’internet haute vitesse en région.

Cette modification du conseil des ministres survient au lendemain de la démission d’Éric Caire, dans l’eau chaude depuis le dépôt du rapport dévastateur de la vérificatrice générale sur le virage numérique raté à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

M. Caire a toujours soutenu avoir été tenu dans le noir concernant les retards et les dépassements de coûts qui se sont produits pendant le développement de la plateforme SAAQclic.

Or, jeudi, «Le Devoir» et «Le Journal de Québec» ont rapporté que des conversations avaient eu lieu dès 2022 entre M. Caire et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Dans la tourmente, M. Caire a déclaré sur les réseaux sociaux avoir «assumé (ses) responsabilités» et «n’avoir rien à (se) reprocher, hormis de ne pas avoir été assez méfiant».

Il a toutefois conclu que la situation actuelle était devenue une «distraction qui nuisait à (son) gouvernement et à (son) premier ministre», ce pour quoi il a choisi de se retirer du conseil des ministres.

Le premier ministre François Legault a affirmé jeudi qu’il ferait un ajustement ministériel «rapidement» pour trouver un successeur à M. Caire, qui reste pour l’instant député caquiste de La Peltrie.

Pour occuper le poste de ministre du Numérique, «ça prend un bon gestionnaire et un bon vulgarisateur», a résumé M. Legault en mêlée de presse à La Tuque, en Haute-Mauricie.

En dépit de la démission de M. Caire comme ministre, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale réclament la tenue d’une commission d’enquête publique sur la transition numérique de la SAAQ, ce à quoi M. Legault ne semblait pas ouvert jeudi.

Ils estiment que ce fiasco pose aussi des questions quant à savoir ce que savaient la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et son prédécesseur, François Bonnardel.

Les ministres caquistes ont fait valoir qu’ils n’étaient pas au courant du cafouillage de SAAQclic et qu’on leur avait caché des choses.

La semaine dernière, la vérificatrice générale a déposé un rapport percutant qui faisait état d’un dépassement de coûts d’au moins 500 millions $ dans le dossier de SAAQclic.