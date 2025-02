Quoi faire à la relâche à Sept-Îles et Port-Cartier ?

C’est congé d’écoles pour une semaine pour les élèves. Autant les jeunes que les parents n’auront pas à se tourner les pouces avec la programmation d’activités offertes par les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier pour la semaine de relâche.

Les jeunes ne manqueront pas de choix avec ce qui est proposé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, du 28 février au 9 mars.

Plein air

Glissade, ski de fond et raquette, les possibilités sont là pour profiter du grand air. Pour ceux et celles qui souhaitaient enfiler les patins pour dehors, la saison des patinoires est malheureusement terminée à Sept-Îles.

Les personnes qui veulent s’adonner aux sports de glisse, un service de navette est offert vers la Station Gallix, que ce soit à partir de Sept-Îles ou de Port-Cartier.

Il est aussi possible de se rendre dans les arénas des deux municipalités pour patiner ou s’amuser avec la rondelle.

Au chaud ou à l’eau

À Sept-Îles, les jeunes et la famille ont l’embarras du choix au Centre socio-récréatif, avec les activités à la piscine, au gymnase, à la Maison des jeunes et à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Il est d’ailleurs possible de bénéficier de prêts d’équipements sportifs à la bibliothèque.

Que ce soit aux secteurs Ferland, de l’Anse, Clarke, Gallix et Moisie, des activités sportives, artistiques et culturelles sont également à la programmation.

La Ligue d’improvisation de Sept-Îles et le Musée de la Côte-Nord s’invitent aussi à la fête de la relâche, avec quelques rendez-vous proposés.

Un éventail d’activités est aussi à l’horaire du côté du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier alors qu’il y aura des jeux libres, du badminton, du pickleball, du soccer bulles, du basketball et du volleyball au gymnase, ainsi que des jeux gonflables. La bibliothèque Le Manuscrit a aussi planifié quelques rendez-vous. Il sera également possible de s’initier au curling.

Un peu plus à l’ouest, des activités figurent à l’horaire du Centre communautaire Daniel-Pagé de Rivière-Pentecôte.

Pour en savoir plus sur la programmation de la Semaine de relâche offerte par…

La Ville de Sept-Îles : ICI

La Ville de Port-Cartier : ICI