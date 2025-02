La préfète de la Minganie défend les municipalités à l’Assemblée nationale

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, s’est rendue à l’Assemblée nationale, à Québec, pour demander une meilleure collaboration du gouvernement pour l’intégration des personnes immigrantes, particulièrement en région.

Elle a témoigné en commission parlementaire pour la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans le cadre du projet de loi 84 qui concerne l’intégration des personnes immigrantes.

« Nous, ce que l’on veut, c’est de s’assurer que le financement nécessaire à l’atteinte des objectifs [du projet de loi] soit prévu. Les municipalités jouent déjà un rôle d’importance dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes », dit-elle en entrevue avec le Journal.

Ce projet de loi sur l’intégration nationale prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale sur l’intégration à la nation québécoise et à la culture commune.

La FQM s’inquiète des nouvelles responsabilités qui pourraient revenir aux municipalités.

Meggie Richard a demandé de la flexibilité pour les municipalités dans l’application de cette loi et de respecter les particularités régionales. La préfète de la Minganie a aussi profité de son passage lors de la commission pour rappeler l’importance d’accueillir des immigrants sur la Côte-Nord.

« On veut accueillir des immigrants et on veut dynamiser nos régions. Particulièrement sur la Côte-Nord où on est la seule région qui connaît une baisse démographique », dit-elle. « On est prêt à mettre la main à la pâte pour travailler avec vous à cette intégration des personnes immigrantes, mais on doit avoir de la flexibilité parce qu’on ne peut pas traiter la Côte-Nord comme une autre région du Québec », a-t-elle dit au ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean-François Roberge.

Elle a aussi rappelé l’importance des travailleurs étrangers en région qui permettent de faire fonctionner des PME. Les restrictions imposées par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec afin de réduire le recours au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) par les entreprises inquiètes.

« Il faut absolument faire la différence entre les milieux urbains qui vivent cette pression des travailleurs étrangers et les régions du Québec qui demande à accueillir des travailleurs étrangers », a affirmé Mme Richard en commission parlementaire.