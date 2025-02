20 M$ pour soutenir les entreprises face aux menaces de tarifs douaniers

Deux semaines après la tenue du Forum sur l’emploi au Québec, un investissement de 20 millions de dollars est annoncé pour former les travailleurs des secteurs touchés par les menaces de tarifs douaniers.

C’est par voie de communiqué le 27 février que la ministre de l’Emploi et responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé cette nouvelle mesure qui a pour objectif « d’aider les entreprises à maintenir leurs activités, à améliorer leur productivité et à diversifier leur production pour mieux s’adapter à la situation », dit-on.

Elle bénéficiera particulièrement au secteur manufacturier ainsi qu’à ceux du transport et des ressources naturelles, qui risquent d’être les plus touchés. Elle permettra aux travailleurs et aux entreprises d’acquérir rapidement de nouvelles compétences et de renforcer leur compétitivité.

Pour encourager la formation, le gouvernement remboursera jusqu’à 85 % des coûts admissibles. Selon le gouvernement, la formation de la main-d’œuvre est « un levier essentiel pour aider les entreprises à traverser des périodes d’incertitude ».

Rappelons que, le 13 février, la ministre de l’Emploi a réuni près de 200 acteurs du marché du travail lors du Forum sur l’emploi au Québec, organisé avec la collaboration de la Commission des partenaires du marché du travail.

Cet événement visait à mieux comprendre les préoccupations des employeurs et des travailleurs face aux menaces de tarifs douaniers et à identifier des solutions concrètes. L’annonce d’aujourd’hui répond directement aux besoins exprimés lors de cette rencontre, affirme-t-on.

« Cet investissement de 20 millions de dollars permettra de rehausser les compétences des travailleurs et d’accroître la productivité des entreprises pour atténuer les répercussions de l’incertitude actuelle. Ça fait partie des leviers stratégiques mis en place pour faire face à la situation et pour protéger les emplois », déclare Kateri Champagne Jourdain, dans le communiqué.

Précisions

Les formations de courte durée qui se déroulent sur une période maximale de 12 mois seront privilégiées afin de bien faire face à la conjoncture.

Financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, cet investissement prendra d’abord la forme d’un appel de projets. Les promoteurs collectifs peuvent soumettre des projets dès maintenant dans le cadre de l’appel de projets FORCE (formations pour la résilience et la compétitivité en emploi).