Parc éolien Peshu Napeu : un pas concret vers la réconciliation 

Lors des portes ouvertes organisées à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, Innergex a présenté au public les avancées de son projet d’envergure, le parc éolien Peshu Napeu. Un modèle de pas de géant vers une réconciliation entre nations.

Ce projet de 300 MW, résultant d’un partenariat entre Innergex, le Conseil des Innus de Pessamit et la MRC Manicouagan a été retenu par Hydro-Québec en janvier 2024.

Avec ses 55 éoliennes installées sur le Nitassinan de Pessamit et le territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes, le parc éolien devrait mobiliser jusqu’à 350 travailleurs au pic de la construction, prévue entre 2028 et 2029, et générer 15 emplois permanents lors de son exploitation. Outre ses retombées énergétiques, le projet garantira des revenus pour une période de 30 ans à chacun des partenaires.

Lors de l’événement, Gérald Hervieux, agent de liaison entre Innergex et les membres de la communauté de Pessamit, a souligné l’importance de ce projet. « Ce projet est une belle occasion pour notre communauté de prendre part à une initiative majeure en matière d’énergie renouvelable », a-t-il affirmé.

Un modèle de transparence

Innergex et ses partenaires ont mis l’accent sur la transparence et la concertation. M. Hervieux a d’ailleurs insisté sur l’importance de cette approche. « Nous sommes conscients que ce projet soulève des questions et des attentes au sein de la communauté, lance-t-il. Notre mission est d’accompagner la communauté et de garantir que ses intérêts soient pris en compte à chaque étape. »

Le modèle de répartition des revenus entre les partenaires illustre l’esprit équitable de l’entente, soit 39 % pour la communauté innue de Pessamit, 38 % pour Innergex et 23 % pour la MRC Manicouagan. Si cette répartition a suscité des débats, elle répond aux exigences de l’appel d’offres du gouvernement du Québec et assure une redistribution des bénéfices entre les différents acteurs.

Un site web sera d’ailleurs mis en ligne pour informer le public et un comité de liaison sera formé avant la fin de l’année. Ces initiatives visent à maintenir un dialogue constant avec la population.

Les enfants impliqués

Un concours de logos a été organisé à l’école Leventoux de Baie-Comeau et à l’école primaire de Pessamit, permettant aux jeunes de contribuer à l’identité visuelle du projet.

Ce geste symbolique témoigne de la volonté de la réconciliation. « C’est les enfants qui vont montrer aux adultes comment réagir, comment recoller les liens », a soutenu M. Hervieux.

Les prochaines étapes

Après ces portes ouvertes, le projet entrera dans une phase décisive avec la formalisation de l’entente de partenariat et le début des études environnementales.

De plus, la formation de la main-d’œuvre locale précédera le lancement des travaux prévu pour l’automne 2027. La mise en service, quant à elle, arrivera en 2029.