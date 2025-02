Un nouveau chef élu à l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) a un nouveau chef pour la première fois en plus de trois décennies. Francis Verreault-Paul prend le relais de Ghislain Picard à l’issue des élections tenues mardi.

Francis Verreault-Paul est le nouveau chef régional du Québec et du Labrador à l’Assemblée des Premières Nations.

Élu au premier tour avec 58 % des voix, l’actuel chef de cabinet de l’APNQL obtient un mandat de trois ans à la tête de l’organisation.

Francis Verreault-Paul est chef de cabinet à l’APNQL depuis 2023.

Âgé de 37 ans, l’homme originaire de Mashteuiatsh a fait des études en administration. Il est notamment reconnu pour son passage chez les Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, entre 2003 et 2008.

Il défendra maintenant les intérêts des 10 nations représentées à l’APNQL.

«J’accepte le défi en toute humilité. D’avoir la confiance des chefs aujourd’hui, des gens que j’ai côtoyés depuis deux ans et même avant, c’est très touchant», lance le nouvel élu, en entrevue avec Le Soleil.

«La continuité du renouveau»

Lors de la campagne électorale, Francis Verreault-Paul s’est présenté comme «la continuité du renouveau».

Membre de l’équipe du chef sortant, M. Verreault-Paul dit avoir «appris de Ghislain Picard».

«J’entends avoir une certaine continuité, définitivement», indique-t-il, quelques minutes après l’annonce des résultats. «De voir la passion, la rigueur, la défense de nos droits autour de la table et la façon dont Ghislain la menait, j’ai énormément appris.»

Le chef élu souhaite «bâtir des relations solides et de confiance avec la table des chefs».

«Le contexte politique est en constant mouvement. On voit ce qui se passe au niveau provincial, mais également au niveau fédéral où on peut s’attendre à des élections dans les prochaines semaines ou prochains mois. On va se préparer en conséquence. Ce sera nos priorités», établit Francis Verreault-Paul.

Quatre candidats en lice

Rassemblés à Québec mardi, les chefs des communautés autochtones représentées à l’APNQL étaient appelés à se prononcer pour élire l’un des candidats en lice.

Outre Francis Verreault-Paul, trois candidats sollicitaient le poste laissé vacant par Ghislain Picard.

Constant Awashish, le grand chef du Conseil de la Nation atikamekw, Cathy Martin, une élue du conseil mi’gmaw de Listuguj, et Monik Kistabish, ex-cheffe de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan, ont tous démontré leur intérêt à succéder à M. Picard.

Alors que M. Awashish a récolté l’appui de 11 chefs, les deux autres candidates ont respectivement obtenu deux appuis.

Les candidats ont tous pu prononcer un discours d’une quinzaine de minutes avant l’ouverture du bureau de scrutin, à 15 h. Pour être couronné vainqueur, le nouveau chef régional devait d’obtenir plus de 50 % des voix.

La fin d’une ère

Francis Verreault-Paul remplace ainsi l’actuel chef, Ghislain Picard, à la tête de l’assemblée depuis 33 ans.

À 69 ans, l’innu de Pessamit a annoncé son départ de l’APNQL en décembre dernier, après 11 mandats. Dans une lettre publiée dans La Presse le 10 février, le chef sortant s’est dit «reconnaissant d’avoir vécu des moments forts de l’histoire politique canadienne, québécoise et des Premières Nations».

D’abord impliqué au sein du Conseil atikamekw-montagnais, Ghislain Picard est devenu chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador en 1992.

Créée en 1985, l’APNQL est affiliée à l’Assemblée des Premières Nations. À travers divers bureaux et commissions, l’organisation assure la défense des intérêts des communautés autochtones du Québec et du Labrador, notamment en matière de santé, d’éducation et de territoire.