Curling | Après le Skins Game, l’Alouette Côte-Nord Invitation

Un deuxième tournoi pour 2025 était au calendrier du Club de curling de Sept-Îles du 20 au 23 février. Vingt-quatre équipes, dont trois de Port-Cartier, étaient de la partie pour le Skins Game.

Les grands gagnants, ceux de la classe A de la catégorie Compétition, sont Mario Jourdain, Pierre Morin, Guy Frigon, Émilien Skelling. Ils ont eu le dessus sur Yannick Lessard, Cindy Dallaire, Joannie Riverin et Alexandre Bérubé.

Du côté de la catégorie Participation, le titre de la classe A est revenu à Omer Roussy, Noël Ross, Donald Labrie et Gilles Touzel. Ils ont défait en finale le quatuor formé de Jean-Pierre Lanteigne, Michel Gagnon, Lorenzo Losier et Chantale Landry.

Grâce aux partenaires du Skins Game, soit CKAU, Minerai de Fer Québec, Gaumar Environnement et Isa-Eve Boucher notaire, pas moins de 4715 $ ont été remis en bourses. Plusieurs des participants et leurs invités ont pu se régaler de mets chinois le samedi.

Une tradition

Place maintenant au plus vieux tournoi de Sept-Îles avec la 72e édition du Alouette Côte-Nord Invitation du 13 au 16 mars. Les équipes ont jusqu’au 2 mars pour s’inscrire. Les bourses pourraient totaliser 9 000 $ s’il y a 36 formations inscrites.

Soupers, déjeuner et spectacle de musique sont à l’horaire pour les trois premières journées. Il est possible d’obtenir plus d’informations via la page Facebook du Club de curling de Sept-Îles.