Une reconstruction pour le Phare à Port-Cartier

La Ressource le Phare de Port-Cartier veut reprendre ses activités de tri d’ici l’automne, après un grave incendie survenu en décembre.

Le 30 décembre, un incendie a ravagé ses installations, principalement le centre de tri.

Début février, les travaux de démolition ont été réalisés. Le dôme, qui a subi des dommages, ne sera pas détruit. Des travaux pour le remettre en état sont prévus.

Le plan est de reconstruire une structure avec de nouveaux équipements, pour en faire un centre de transbordement.

« La première étape était la démolition du centre et la reconstruction du dôme (…) La prochaine étape sera de faire l’acquisition des équipements et de prévoir l’installation d’un bâtiment. La tendance est forte pour que cela soit fait d’ici le début de l’automne », explique la directrice générale de la Ressource le Phare, Mélanie Dorion.

Selon l’entente avec Éco Entreprise Québec, l’organisme gestionnaire du système de collecte sélective au Québec, le Phare s’occupera du tri pour certaines matières.

« Il s’agit du carton, le verre, le métal et l’aluminium. La matière en vrac, soit le plastique, sera dirigée vers un autre centre de tri », affirme Mme Dorion.

Lors de l’incendie, c’est près d’une quarantaine d’employés qui ont été affectés. En augmentant le nombre d’heures d’ouverture de l’écocentre et du magasin de réemploi, le Phare a été capable de ramener plusieurs d’entre eux au travail.

Actuellement, 18 employés sont encore affectés. Ce sont principalement ceux qui travaillaient directement au triage, sur la ligne de tri.

« Notre but, c’est de réintégrer tout le monde. Et ce n’est pas juste un but, c’est une obligation qu’on a. Ce qui justifie le Phare, c’est notre mission sociale », dit-elle.

Au sein de l’entreprise d’économie sociale basée à Port-Cartier, plus de 80 % des employés vivent avec des limitations fonctionnelles, qu’elles soient physiques, mentales ou intellectuelles.

Depuis l’incendie, les matières recyclables sont envoyées à Victoriaville et à Lévis.