Sept-Îles : des changements pour le camp de jour

Afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de parents, la Ville de Sept-Îles apporte des changements à l’organisation de son camp de jour pour l’été 2025.

L’un des plus importants est la fin du service de garde. Il était dispensé avant et après les heures de camp de jour. La Ville mettra en place un horaire d’activités élargi et une nouvelle répartition des heures de travail du personnel d’animation, ce qui permettra à tous les parents qui le souhaitent d’amener leur enfant dès 7 h 45 et de venir le chercher avant 17 h 15.

La tarification du service sera ajustée en conséquence, passant à 55 $ par semaine pour tous, pour le premier enfant.

Depuis 2020, la municipalité n’arrivait pas à répondre à la demande pour le service de garde en raison d’un manque de personnel. Seule la moitié des parents des 400 jeunes inscrits au Camp de jour bénéficiait du service de garde.

« Avec cette nouvelle formule plus flexible, nous accommoderons un plus grand nombre de parents », explique Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture.

Âge minimum

Pour des raisons de sécurité et d’encadrement, l’âge minimum pour inscrire un enfant au Camp de jour a été revu. Les jeunes participants devront désormais être âgés de 6 ans ou avoir complété la maternelle 5 ans pour participer aux activités.

« Nous l’avons expérimenté dans les dernières années, et l’accueil d’enfants de 4 ans posait d’importants défis à notre organisation, ne serait-ce que l’horaire de la journée, les installations non adaptées pour les tout-petits, la difficulté d’interagir avec les plus vieux, de participer aux activités communes, et le besoin accru de supervision. C’est ce qui nous a amené à revoir l’âge minimum », dit Mme Gauthier, par voie de communiqué