Dévoilement des premiers auteurs pour le Salon du livre de la Côte-Nord

C’est le 24 avril 2025 que sera lancée la 41e édition Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN). L’organisation a décidé de donner un avant-goût de l’événement en dévoilant certains auteurs qui y participeront.

C’est Paul Serge Forest qui sera le président d’honneur de cette édition du SLCN qui se déroulera du 24 au 27 avril 2025. L’auteur a grandi dans la région de la Côte-Nord, plus précisément à Baie-Comeau, et vit actuellement à Montréal où il pratique la médecine. Il a réussi à se démarquer avec son premier roman, Tout est ori. Il a remporté le Prix Robert-Cliche en 2021 et a été finaliste pour le Prix littéraire du Gouverneur général du Canada dans la catégorie Fiction en français. Il sera au SLCN pour présenter son deuxième roman Porter le masque.

Parmi les autres auteurs qui seront à l’honneur, on retrouve Simon Boulerice, Patrick Blanchette, Fanny Britt et Marie Laberge. Ils participeront à des activités tels que des tables rondes, des séances de dédicaces, de grands entretiens ou d’autres animations lors de certaines journées du Salon qui leur seront dédiées.

Le SLCN accueillera l’auteur Patrice Godin à titre d’écrivain en résidence pendant toute la durée du Salon.

La programmation intégrale de la 41e édition du SLCN sera dévoilée le 31 mars.