Le Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles veut devenir la référence

Le Tournoi de hockey Fred Chiasson (THFC) de Sept-Îles continue de gagner en qualité. Et son organisation ne fait pas que recevoir, elle redonne tout autant. En trois éditions, c’est 100 000 $ qui ont été remis à des causes.

Les co-présidents du THFC Stéphane Larouche et Frédéric Touzel avaient le sourire dimanche alors que la troisième édition tirait à sa fin.

« On est très contents » ont-ils laissé entendre. « Reconnaissant, c’est le mot, pour les joueurs, les partenaires, les spectateurs et un comité de première classe », a exprimé M. Touzel.

L’organisation voulait rehausser la barre et ce fut un succès, attirant notamment huit équipes en classe Compétition parmi les 38 inscrites, en plus d’une soirée de spectacles le samedi qui s’est très bien déroulé.

La présence de l’ancien des Canadiens de Montréal David Desharnais, qui a joué deux parties avec les Cobras du Groupe Olivier de Sept-Îles, a aidé au niveau des entrées. Pour le vendredi, le comité parle de 1 000 personnes.

« C’est une édition au top. Et l’expansion n’est pas terminée. On ne sait pas où ça va s’arrêter », assure Frédéric Touzel, parlant de notoriété. « On veut devenir la référence en tournoi de hockey pour adultes au Québec », a-t-il renchéri.

Messieurs Larouche et Touzel souhaitent tout de même garder le tournoi accessible à leur patelin.

L’équipe de La Vallée et la présence de David Desharnais se veulent de belles cartes de visite pour la suite.

À propos de l’ancien des Canadiens, « il a aimé son expérience. C’est un gars humble et super sympa », ont souligné les co-présidents. David Desharnais a d’ailleurs signé un chandail de l’équipe, écrivant « Lâchez pas, à l’an prochain », ont-ils fait savoir.

100 000 $

L’organisation du Tournoi de hockey Fred Chiasson a une fois de plus redonner à deux causes qui lui sont associées depuis la première édition. La Fondation du cancer du sein du Québec, via les Seins-Îliennes pour cette année, s’est vue remettre 5 000 $. Quant au Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles (MEV-SÎ), c’est un montant de 10 000 $.

Le Centre d’intervention Le Rond-Point de Sept-Îles était la troisième cause pour 2025. L’organisme a eu droit à un chèque de 20 000 $.

Sa co-directrice, Marie-Ève Normand, était sous le choc et sans mot. « C’est plus que je l’aurais imaginé. Je suis très surprise. C’est génial », a-t-elle confié. Ce montant donnera un bon coup de pouce pour le réaménagement des locaux.

Le MEV-SÎ se réjouit de recevoir un don du THFC depuis la première édition. Cette contribution à l’organisme profitera aux activités de la Semaine québécoise pour les personnes handicapées du mois de juin, mais aussi pour le Karaoké du bonheur du 21 mars.

Chantal Gallant et Marie-Ève Fournier saluent le travail de l’organisation du tournoi. Quelques personnes handicapées ont assisté à des parties, brisant ainsi l’isolement. « C’est le fun de voir nos gens ici. Et il y a notre Fred national, qui est toujours là. Il est connu comme Barabbas dans la Passion », a dit Mme Fournier.

En trois ans, le comité du Tournoi Fred Chiasson a remis 100 000 $ dans la communauté. « Ce qu’on reçoit, on veut le redonner », ont souligné Stéphane Larouche et Frédéric Touzel.

Tournois à venir

Les adeptes de notre sport national sont invités à s’inscrire aux tournois adultes à venir d’ici la fin de la saison, soit le 42e Tournoi Harold-Cyr Olympique 50 de Havre-Saint-Pierre au calendrier du 13 au 16 mars, le Tournoi 4×4 Omnisport Port-Cartier du 3 au 6 avril et la 15e Classique du Printemps de Sept-Îles du 10 au 13 avril.

Résultats des finales – THFC 2025

Série Rose – Féminin

Groupe Olivier 4 Cantine Boudreault 1

Joueuse par excellence : Mélodie Bouchard (Groupe Olivier)

Vétérans

HC THFC 2 Plomberie BL

Joueur par excellence : Yannick Landry (HC THFC)

Amicale B

Les Bro’s 5 Wise Guys 2

Joueur par excellence : Raphaël Coulombe

Amicale A

Entreprises C. Brassard 4 Les As 2

Joueur par excellence : François Boudreault (Entreprises C. Brassard)

Intermédiaire

TC3 1 (fus.) Loisirs Baie-Johan-Beetz 0

Joueur par excellence : David Normand (TC3)

Compétition

Resto des Chutes 5 Toitures de La Vallée 0

Joueur du tournoi : Julien Ross (Toitures de La Vallée)