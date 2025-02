Le cofondateur de Mira, Éric St-Pierre, est décédé

Le cofondateur de Mira, Éric St-Pierre, s’est éteint vendredi à l’âge de 77 ans, a annoncé l’organisme dimanche.

M. St-Pierre laisse derrière lui tout un héritage. Sa fondation forme des chiens d’assistance pour les personnes vivant avec un handicap moteur ou visuel ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme.

«Éric était bien plus qu’un fondateur; il était un mentor, un innovateur et une source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Son amour pour les chiens et sa détermination à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ont été les moteurs qui ont guidé chaque étape du développement de la fondation», a souligné dimanche Philippe Angers, président du conseil d’administration de Mira, dans un communiqué de presse.

M. St-Pierre avait développé une passion pour l’élevage canin dès son enfance, entraînant ses chiens sur la ferme familiale. Il avait ensuite suivi une formation professionnelle pour devenir entraîneur de chiens de garde et de chiens renifleurs.

C’est lors d’une discussion avec une amie instructrice qu’il avait réalisé qu’il n’existait aucune école francophone de chiens guides au Canada. Il a alors mis sur pied Mira en janvier 1981, devenant le premier centre francophone de ce genre au pays.

Faute de pouvoir obtenir de subventions, la famille d’Éric St-Pierre se déplaçait chaque fin de semaine dans des centres commerciaux afin de récolter des dons pour faire face aux coûts élevés liés au dressage.

À partir des années 1990, l’organisation s’est concentrée sur le développement de nouveaux services, en créant notamment un programme de chiens guides pour les jeunes aveugles.

«Son affection sincère pour chaque personne accompagnée par Mira transparaissait dans son engagement quotidien, et c’est cette proximité qui l’a toujours motivé à repousser les limites de ce qui était possible», a soutenu la fondation dans un communiqué.

Depuis la création de Mira, ce sont plus de 4 000 chiens qui ont été remis gratuitement à des personnes qui en avaient besoin.

Le fils de M. St-Pierre, Nicolas, a repris le flambeau en 2015 à la tête de la fondation.

«Mon père était un véritable capitaine, toujours prêt à affronter les tempêtes et à ajuster les voiles pour mener Mira vers de nouveaux horizons. Son esprit d’innovation, sa résilience et sa détermination ont été le vent qui a porté cette grande aventure. C’est un honneur pour moi de poursuivre son œuvre, en restant fidèle à sa vision», a-t-il mentionné.

Éric St-Pierre avait reçu en 2011 l’insigne de chevalier de l’Ordre national du Québec afin de souligner sa contribution à la société.