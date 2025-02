Freeland promet de consulter les Canadiens pour remplacer la taxe sur le carbone

Candidate à la succession de Justin Trudeau, Chrystia Freeland s’engage à mettre fin à la taxe sur le carbone et de la remplacer par des solutions de rechange après avoir consulté les Canadiens.

Mme Freeland a présenté samedi un plan «pour l’action climatique». Elle promet notamment de faire en sorte que le Canada atteigne ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en réduisant la pollution des principaux émetteurs, en aidant les Canadiens à réduire leurs factures d’énergie et en construisant des réseaux électriques abordables, fiables et à faible émission.

Elle a affirmé que son plan «permettra de réaliser des progrès durables au niveau climatique, sans que les Canadiens aient à en payer le prix».

L’ancienne ministre fédérale des Finances a promis de collaborer avec les provinces, les territoires, les dirigeants syndicaux, les experts, l’industrie, les peuples autochtones et la population pour trouver une solution de rechange à la taxe sur le carbone.

Son principal adversaire dans la course à la direction du Parti libéral du Canada, Mark Carney, a lui aussi promis de remplacer la taxe sur le carbone par un système d’incitatifs pour des achats verts. Selon lui, le pays est devenu trop polarisé à ce sujet à cause de la désinformation et des mensonges proférés envers cette politique.

Les libéraux fédéraux vont choisir un nouveau chef le 9 mars.