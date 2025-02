200 interventions de la Sûreté du Québec à la prison de Sept-Îles depuis 2018

La Sûreté du Québec (SQ) a effectué 200 interventions à l’Établissement de détention de Sept-Îles depuis 2018.

La SQ a diffusé sur son site Internet le nombre d’interventions par établissement de détention à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Il est aussi possible de savoir le type d’intervention. Elles sont divisées par différentes catégories telles que : crime contre la personne, crime contre la propriété, drogue, interventions non criminelle et Infractions liées à la circulation.

Intervention à la prison de Sept-Îles. Capture d’écran

Sept-Îles ne fait pas partie des établissements où la SQ a le plus d’interventions depuis 2018. Cet honneur revient à l’établissement de Québec avec 2 768 interventions.