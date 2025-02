Tournoi Fred Chiasson : une occasion de redonner pour David Desharnais

L’invité d’honneur de la 3e édition du Tournoi de hockey Fred Chiasson, David Desharnais, en est à une première visite à Sept-Îles. Retraité depuis seulement deux ans, il a accepté avec plaisir l’invitation de l’organisation.

« J’essaie de redonner depuis la fin de ma carrière. Jouer du hockey, c’est facile. C’est une petite saucette, mais ça me permet de rencontrer du monde et jouer avec les jeunes. Et c’est pour une bonne cause », mentionne l’ancien des Canadiens de Montréal.

David Desharnais dispute un match ce soir (21h) avec les Cobras de Sept-Îles et demain à 11h.

Accompagné de son fils Victor, il apprécie l’accueil.

Il a eu l’occasion de souper au Bavard et l’Ivrogne. « J’aurais aimé goûter à plusieurs choses du menu », dit-il.

David Desharnais repart samedi après-midi afin que son jeune puisse être de sa partie dimanche, manquant sa pratique de samedi. « C’était le compromis à faire pour venir. »