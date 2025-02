Un manque de médecin force une réduction de services à l’urgence de Port-Cartier

Les cas non urgents ne pourront pas être vus à l’urgence de Port-Cartier entre 12 h le 20 février et 8 h le 21 février. Un manque de médecin est en cause, affirme le CISSS de la Côte-Nord.

Durant cette période, seuls les cas urgents (priorités 1 à 3) seront évalués par le médecin. Habituellement, cette mesure est en vigueur chaque jour entre 20 h et 8 h.

Voici les options possibles si vous avez un problème de santé non urgent :

• Info-Santé/Info-Social 811 : Évaluation téléphonique par une infirmière ou un travailleur social pour obtenir des conseils ou vous diriger vers le service le plus approprié pour répondre à votre besoin.

• Prendre un rendez-vous avec son médecin de famille.

• Guichet d’accès à la première ligne (GAP) : Pour la clientèle sans médecin de famille, appelez au 811, option 3.