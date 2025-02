Numériser l’histoire des Innus

Depuis 2023, l’Institut Tshakapesh est en tournée dans les communautés innues de la Côte-Nord, afin de numériser et préserver les anciennes photos et les archives de ses membres.

La tournée vise notamment à sensibiliser les communautés à la préservation des documents d’autrefois.

« Dans les communautés, les archives sont un peu en péril », explique Marie-Alex Charland, agente de soutien en Recherche et Patrimoine à l’Institut Tshakapesh. « On favorise la préservation et la mise en valeur du patrimoine matériel », poursuit-elle. « C’est une démarche visant à inventorier le patrimoine innu. »

Durant son passage dans les communautés, l’Institut Tshakapesh fournit le matériel de numérisation nécessaire et invite la population à amener des documents audios, textuels, vidéos, ainsi que des photographies, afin de les numériser. Les fichiers sont ensuite transférés sur une clé USB, qui est remise aux propriétaires des documents.

Souvenirs d’antan

Ayant commencé la tournée à Pakua Shipi, en avril 2023, l’Institut Tshakapesh s’est aussi rendu à Matimekush et à Nutashkuan, jusqu’à maintenant. L’intention est de couvrir toutes les communautés innues de la région.

Des projections et des activités d’identification sont également prévues.

Activité de visionnement des archives organisé par l’Institut Tshakapesh à Nutashkuan, en octobre 2024. Photo courtoisie

« Il y a une super belle participation », déclare Marie-Alex Charland. « Je pense que ça fait du bien aux gens de voir des photos de leur communauté qui sont préservées dans le temps. »

L’Institut Tshakapesh prévoit s’arrêter dans les communautés de Pessamit et d’Ekuanitshit, en mars. Après Unamen Shipu et Essipit, l’équipe prévoit finir sa tournée à Uashat mak Mani-utenam, sans échéancier strict.

Le projet est porté avec des partenaires incluant la BAnQ de Sept-Îles et le National Museum of the American Indian.