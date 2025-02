Minerai de fer Québec n’a pas de clients américains

Dans un climat d’incertitude économique qui règne avec les États-Unis, le chef de la direction de Champion Iron, David Cataford, se dit rassuré du fait que Minerai de fer Québec (MFQ) ne vende pas de ses produits dans le pays de l’oncle Sam.

Actuellement, les principaux marchés pour la minière sont ceux de l’Europe, le Moyen-Orient, la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

« Nous vendons à des endroits qui sont éloignés des États-Unis et je suis plutôt heureux de cette stratégie présentement », a-t-il affirmé, lors d’un entretien avec Crux investor.

Actuellement, 50 % de la production de Minerai de fer Québec est vendue à la Chine. Ce pourcentage pourrait cependant diminuer dans les prochaines années.

La minière veut consacrer une partie de son énergie, en 2025, à son projet de réduction directe pour bouletage (RDPB). À terme, il permettra de convertir la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom, afin de produire du minerai de fer d’une teneur allant jusqu’à 69 %, soit un des plus purs au monde.

Lorsque le projet RDPB sera mis en service, ce minerai à haute pureté sera vendu à des clients qui sont beaucoup plus proches. Il s’agit de l’Europe, le nord de l’Afrique et le Moyen-Orient. Les aciéries dans ces marchés investissent actuellement pour favoriser le virage vers les fours à arcs électriques. Ce type d’équipement a besoin d’un minerai de fer qui soit le plus pur possible, pour bien fonctionner.

Ces marchés permettront aussi de diminuer les coûts de transports, à cause de leur meilleure proximité comparée à la Chine, qui est le marché le plus onéreux en termes de transport pour MFQ.

« Pour ce qui est du coût de transport, si l’on vend à l’Europe ou au nord de l’Afrique, on peut sauver entre 5 et 10 $ américain pour chaque tonne », révèle David Cataford. La minière veut faire passer sa production annuelle de 7,5 millions de tonnes à 15 millions annuellement.

David Cataford, chef de la direction de Champion Iron. Photo capture d’écran

L’objectif de MFQ est d’amorcer la vente de son minerai de fer à haute teneur à partir de 2026. Le projet est évalué à 470 M$.

Recherche

MFQ a récemment reçu une aide financière du gouvernement du Québec, dans le cadre d’un appel de projets de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques.

La minière a obtenu une somme de 1,4 M$ pour son projet. Il consiste à mettre en place un nouveau procédé de production de fer de haute pureté, à partir du minerai de fer du Lac Bloom, près de Fermont, pour son utilisation dans le procédé de fabrication de cathode de batterie LFP (lithium-fer-phosphate) du Québec.