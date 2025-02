L’Institut d’enseignement de Sept-Îles organise sa première Coupe hivernale

Du patin, du ski de fond, du fatbike et de la marche/course en forêt, tout ça dans un esprit de participation, en famille ou entre adultes, c’est ça la Coupe hivernale Noir et Or du 1er mars à Sept-Îles.

Cet événement, au profit des projets de la concentration Plein Air de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, aura lieu le 1er mars au Stade Holliday.

Après une Course des couleurs qui a connu un engouement intense en juin, avec la participation de 300 personnes, l’équipe de l’IESI souhaitait ajouter un autre événement rejoignant encore plus la famille. De là est née la Coupe hivernale.

« C’est agréable et c’est pour nos élèves et la communauté. Et ça permet d’impliquer nos élèves pour qu’ils travaillent leur leadership », a dit l’enseignante Audrey Poitras et membre du comité. Les élèves de l’option Plein Air aideront à l’organisation.

Il y a trois catégories, soit famille avec enfant(s) de moins de 8 ans, famille avec enfant(s) de huit ans et plus et adultes.

Pour la première, il s’agira de 10 minutes de patin, 1 km de ski de fond, 400 m de fatbike et 0,5 km de course/marche. Pour le deuxième groupe (8 ans et plus), les distances sont doublées, mais la séance de patinage est de 15 minutes.

Chez les adultes, en équipe de deux ou quatre, les participants s’aventureront pour 30 tours de patin sur l’anneau de glace, 3 km de ski de fond, 1,6 km de fatbike et 1,5 de marche/course.

Il ne s’agit pas d’une compétition, mais d’une activité en famille avec des défis. « On va remettre des certificats pour te dire, bravo, tu as réussi. L’an prochain, ton défi sera d’améliorer ta performance, ton temps », a mentionné Mme Poitras.

Les participants à cette activité hivernale pourront se réchauffer d’un café ou d’un chocolat chaud, grâce à la contribution de Tim Hortons. Des prix de présence seront également tirés.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, consultez l’événement Facebook La Coupe hivernale Noir et Or. En cas de mauvais temps le 1er mars, l’événement sera reporté au 8 mars.

Le prix de l’inscription, en prévente (jusqu’au 28 février), est de 10 $ pour les familles et 30 $ pour une équipe adulte. Il sera aussi possible de payer sur place le jour de l’événement, en argent seulement, au coût de 20 $ pour les familles et 40 $ pour les adultes.