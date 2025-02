Le Tournoi Orange Alouette affiche déjà complet

L’engouement pour le Tournoi de volleyball Orange Alouette ne s’estompe pas. La 44e édition, au calendrier du 1er au 4 mai, accueillera une participation record avoisinant les 400 équipes.

Ça n’aura pris que cinq semaines avant que l’organisation atteigne ce plateau record, et ce un mois et demi avant la date limite des inscriptions ciblée au 29 mars.

« C’est exceptionnel au niveau des inscriptions », de dire le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich. L’an dernier, le volet régulier comptait 387 équipes.

Une vingtaine formations se retrouveront sur une liste d’attente en cas de désistement.

Le président se dit aussi content de la représentation des clubs dans les classes compétitives A et B venus des quatre coins du Québec.

« On sent l’engouement pour le tournoi dès qu’on ouvre les inscriptions », mentionne M. Vich.

Ce qui freine le comité à accepter davantage d’équipes, et de se rendre à 450 équipes, c’est la capacité d’accueil à l’aréna Guy-Carbonneau pour le volet social et festif de l’événement.

« Il n’y a pas de solutions miracles. Il n’y a pas d’endroit à Sept-Îles pour 3 000 à 4 000 personnes », fait savoir Jeannot Vich, sans que ce soit une demande.

L’action volleyball se passera sur une trentaine de terrains à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam.

Pour les spectacles, c’est un groupe formé en grande partie de Septiliens qui aura le mandat de faire lever le party du vendredi 1er mai. Karl Chiasson, Jean-François Duguay, Éric Bérubé, Marc Gagnon et leurs comparses invités, Tim Savard (violoniste pour Marco Calliari) et Benoit Poulin (cornemuse), s’unissent pour Rebel Murphy et offrir de la musique à sonorité irlandaise.

C’est le ViBz Band qui fera danser les volleyeuses et volleyeurs, pour la soirée exclusive aux participants et partenaires, du samedi 2 mai. DJ Lady Black Ice (Audrey Cousineau) assurera la continuité de cette soirée festive.